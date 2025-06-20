Росіяни активізували атаки у другій декаді червня: понад 200 штурмових дій за добу, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
У червні ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.
Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
За даними аналітиків, червень залишається активним на всіх ділянках фронту.
Так, якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то цього місяця - 186.
"Ворог 5 діб підряд (з 10 по 14 червня) проводив більше 200 штурмових дій за добу(!)", - зауважили в DeepState.
Зазначається, що найактивніше ворог у червні наступає на Покровському відтинку - 32% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Курському - 16.4%, Новопавлівському - 15%, Лиманському - 10.3% та Торецькому відтинках - 9.5%. Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль