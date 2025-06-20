Россияне активизировали атаки во второй декаде июня: более 200 штурмовых действий за сутки, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.
Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
По данным аналитиков, июнь остается активным на всех участках фронта.
Так, если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце - 186.
"Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий за сутки(!)", - отметили в DeepState.
Отмечается, что активнее всего враг в июне наступает на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%. Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.
