Россияне активизировали атаки во второй декаде июня: более 200 штурмовых действий за сутки, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

По данным аналитиков, июнь остается активным на всех участках фронта.

Так, если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце - 186.

"Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий за сутки(!)", - отметили в DeepState.

Отмечается, что активнее всего враг в июне наступает на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%. Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.

