Рашисты оккупировали Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись возле Новооленовки и Малиновки, - DeepState. КАРТА

Войска РФ оккупировали село Шевченко Первое в Донецкой области и имеют продвижение возле двух населенных пунктов области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленевки и Малиновки", - говорится в сообщении.

РФ оккупировала Шевченко Первое в Донецкой области

Донецкая область (10843) Покровский район (1019) Малиновка (14) Шевченко 1-е (2) Новооленовка (10) DeepState (279)
+18
Та то дрібнички! Головне для Зелі- пресувати Пороха,блокувати його рахунки для ЗСУ!
20.06.2025 12:59
+13
то таке....головне купити реактори для Хмельницької АЕС
20.06.2025 12:57
+12
Зепідораси разом з кацапом сирськім вже до кінця року кацапів знов запустять під Київ.
20.06.2025 13:10
Для зегнид головне що реактори кацапські.
20.06.2025 13:11
І реактори то таке, і Україна так собі, головне, щоб на літаку України літав у мілітарі з борідкою, хрипласно-гундосий Бубочка Чотирижди ухилянт і Боневтік Потуждно-Бреїхливий і його 5 "ефективних" менеджера, бо шостого портнова якась добра людина завалила біля самого Мадріду і кожного дня видавав відоси-перемогоси. А таких як Шевченко Перше в Україні ще багато, не шкода, так 73%?
20.06.2025 14:17
Коли закінчаться фортифікації справи у них підуть швидше .
20.06.2025 13:15
Все це наслідок безвідповідальної політики Зеленського і його команди ,зірвана мобілізація ,корупція на крові ,кадрові прорахунки ,провали в зовнішній і внутрішній політиці, інформаційна ітд.
20.06.2025 14:59
Я не розумію : що б не втрачали на фронті,то про сцирського вину ні слова,які б не були провали з постачанням,то умєров тут ,які б не були провали в зовнішній,то дєрьмак є на місці((Це один такий тупий?
21.06.2025 08:11
 
 