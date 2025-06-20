Рашисты оккупировали Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись возле Новооленовки и Малиновки, - DeepState. КАРТА
Войска РФ оккупировали село Шевченко Первое в Донецкой области и имеют продвижение возле двух населенных пунктов области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленевки и Малиновки", - говорится в сообщении.
