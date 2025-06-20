Рашисты оккупировали Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись возле Новооленовки и Малиновки, - DeepState. КАРТА

Войска РФ оккупировали село Шевченко Первое в Донецкой области и имеют продвижение возле двух населенных пунктов области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленевки и Малиновки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага возле Котляровки, оккупанты продвинулись возле Отрадного, Шевченко Первого и в Комаре, - DeepState. КАРТЫ