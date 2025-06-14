Силы обороны отбросили врага возле Котляровки, оккупанты продвинулись около Одрадного, Шевченко Первого и в Комаре, - DeepState. КАРТЫ
Наши военные имеют успех около Котляровки в Донецкой области, оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Котляровки (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся возле Одрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Шевченко Первого (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и в Комаре (село Комарской сельской территориальной громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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