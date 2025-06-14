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Новости Обновленные карты DeepState
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Силы обороны отбросили врага возле Котляровки, оккупанты продвинулись около Одрадного, Шевченко Первого и в Комаре, - DeepState. КАРТЫ

Наши военные имеют успех около Котляровки в Донецкой области, оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Котляровки (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся возле Одрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Шевченко Первого (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и в Комаре (село Комарской сельской территориальной громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Запорожской области и в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Котляровка карта
Котляровка

Одрадне карта
Отрадное

Шевченко первое карта
Шевченко первый

Комар карта
Комар

Автор: 

Донецкая область (10027) Волновахский район (281) Покровский район (702) Отрадное (2) Шевченко 1-е (1) Котляровка (7) Комар (8) DeepState (157)


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У Донецькій області "відкинули", у Сумській, зі слів Надпотужного, "потроху виштовхують"... І "путєн скоро помре"...
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14.06.2025 12:41 Ответить
Умеров «заклопотаний» перемогами на фронті, тому і не реагує, на ОЧЕВИДНЕ для Українців!? В Урядовому кварталі, теж дивний параліч, за регламентом КМУ?? Переслали скаргу на дії та бездіяльність, командування 57 ОМПБ, прямо їм же, щоб зім'яли злочини!?!
Омбутсменів в ОПУ, директоратів, як на підсилену роту вистачить, а працювати для захисту Українців, кат ма людей, усі ж на передовій??
Військовий 57-ї ОМПБ заявив про побиття та знущання у бригаді, командування заперечило інформацію

14 червня, 12:44

23
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14.06.2025 13:05 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-57-brigadi-zsu-zayavili-pro-pobittya-viyskovih-shcho-vidomo-50522128.html
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14.06.2025 13:07 Ответить
Щоб отримати стратегічну перевагу над ворогом, життєво необхідно створити ядерну зброю. Це цілком реально: реактори ЧАЕС(РБМК) можуть працювати на природному, не збагаченому урані й можуть використовуватися для виробництва збройного плутонію. Більше деталей: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 13:17 Ответить
Павлоград готуємось
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14.06.2025 13:34 Ответить
Лисак гнида, де фортифікації?
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14.06.2025 13:36 Ответить
 
 