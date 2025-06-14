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Новини Оновлені карти DeepState
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Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки, окупанти просунулися біля Одрадного, Шевченка Першого та в Комарі, - DeepState. КАРТИ

Наші військові мають успіх біля Котлярівки на Донеччині, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Котлярівки ( селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся біля Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Шевченко Першого (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та в Комарі ( село Комарської сільської територіальної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Котлярівка карта
Котлярівка 

Одрадне карта
Одрадне

 Шевченко перше карта
Шевченко перше

Комар карта
Комар

Автор: 

Донецька область (8842) Волноваський район (282) Покровський район (711) Одрадне (2) Шевченко Перше (1) Котлярівка (7) Комар (8) DeepState (158)


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У Донецькій області "відкинули", у Сумській, зі слів Надпотужного, "потроху виштовхують"... І "путєн скоро помре"...
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14.06.2025 12:41 Відповісти
Умеров «заклопотаний» перемогами на фронті, тому і не реагує, на ОЧЕВИДНЕ для Українців!? В Урядовому кварталі, теж дивний параліч, за регламентом КМУ?? Переслали скаргу на дії та бездіяльність, командування 57 ОМПБ, прямо їм же, щоб зім'яли злочини!?!
Омбутсменів в ОПУ, директоратів, як на підсилену роту вистачить, а працювати для захисту Українців, кат ма людей, усі ж на передовій??
Військовий 57-ї ОМПБ заявив про побиття та знущання у бригаді, командування заперечило інформацію

14 червня, 12:44

23
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14.06.2025 13:05 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-57-brigadi-zsu-zayavili-pro-pobittya-viyskovih-shcho-vidomo-50522128.html
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14.06.2025 13:07 Відповісти
 
 