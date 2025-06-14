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Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки, окупанти просунулися біля Одрадного, Шевченка Першого та в Комарі, - DeepState. КАРТИ
Наші військові мають успіх біля Котлярівки на Донеччині, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Котлярівки ( селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся біля Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Шевченко Першого (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та в Комарі ( село Комарської сільської територіальної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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