Рашисти окупували Шевченко Перше на Донеччині і просунулися біля Новооленівки та Малинівки, - DeepState. КАРТА
Війська РФ окупували село Шевченко Перше в Донецькій області та мають просування біля двох населених пунктів області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки", - йдеться в повідомленні.
