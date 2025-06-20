УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини
5 144 10

Рашисти окупували Шевченко Перше на Донеччині і просунулися біля Новооленівки та Малинівки, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували село Шевченко Перше в Донецькій області та мають просування біля двох населених пунктів області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки, окупанти просунулися біля Одрадного, Шевченка Першого та в Комарі, - DeepState. КАРТИ

РФ окупувала Шевченко Перше на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9667) Покровський район (1031) Малинівка (14) Шевченко Перше (2) Новооленівка (10) DeepState (280)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Та то дрібнички! Головне для Зелі- пресувати Пороха,блокувати його рахунки для ЗСУ!
показати весь коментар
20.06.2025 12:59 Відповісти
+13
то таке....головне купити реактори для Хмельницької АЕС
показати весь коментар
20.06.2025 12:57 Відповісти
+12
Зепідораси разом з кацапом сирськім вже до кінця року кацапів знов запустять під Київ.
показати весь коментар
20.06.2025 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то таке....головне купити реактори для Хмельницької АЕС
показати весь коментар
20.06.2025 12:57 Відповісти
Для зегнид головне що реактори кацапські.
показати весь коментар
20.06.2025 13:11 Відповісти
І реактори то таке, і Україна так собі, головне, щоб на літаку України літав у мілітарі з борідкою, хрипласно-гундосий Бубочка Чотирижди ухилянт і Боневтік Потуждно-Бреїхливий і його 5 "ефективних" менеджера, бо шостого портнова якась добра людина завалила біля самого Мадріду і кожного дня видавав відоси-перемогоси. А таких як Шевченко Перше в Україні ще багато, не шкода, так 73%?
показати весь коментар
20.06.2025 14:17 Відповісти
Та то дрібнички! Головне для Зелі- пресувати Пороха,блокувати його рахунки для ЗСУ!
показати весь коментар
20.06.2025 12:59 Відповісти
Зепідораси разом з кацапом сирськім вже до кінця року кацапів знов запустять під Київ.
показати весь коментар
20.06.2025 13:10 Відповісти
Коли закінчаться фортифікації справи у них підуть швидше .
показати весь коментар
20.06.2025 13:15 Відповісти
Все це наслідок безвідповідальної політики Зеленського і його команди ,зірвана мобілізація ,корупція на крові ,кадрові прорахунки ,провали в зовнішній і внутрішній політиці, інформаційна ітд.
показати весь коментар
20.06.2025 14:59 Відповісти
Я не розумію : що б не втрачали на фронті,то про сцирського вину ні слова,які б не були провали з постачанням,то умєров тут ,які б не були провали в зовнішній,то дєрьмак є на місці((Це один такий тупий?
показати весь коментар
21.06.2025 08:11 Відповісти
 
 