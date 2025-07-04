Службова недбалість зі збитками близько 2 млрд грн: Повідомлено про підозру експосадовцю Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України) колишньому посадовцю Міністерства оборони України. Державі завдано збитків приблизно на 2 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж 2023 року підозрюваний уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб пально-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більш ніж 2 млрд грн податку на додану вартість.

Дивіться також: Командування батальйону на Одещині під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн грн на оборудках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

Зазначається, що в процесі досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більш як 1,8 млрд грн.

Дивіться: Ексзаступник мера Харкова причетний до розкрадення коштів, виділених на фортифікації. Збитки - 5,4 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж