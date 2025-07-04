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Службова недбалість зі збитками близько 2 млрд грн: Повідомлено про підозру експосадовцю Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України) колишньому посадовцю Міністерства оборони України. Державі завдано збитків приблизно на 2 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлено про підозру екпосадовцю Міноборони у службовій недбалості

Як зазначається, упродовж 2023 року підозрюваний уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб пально-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більш ніж 2 млрд грн податку на додану вартість.

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Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

Зазначається, що в процесі досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більш як 1,8 млрд грн.

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Автор: 

Міноборони (7531) розтрата (260) закупівлі (3472)


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Топ коментарі
+6
афігєть, службова недбалість з використанням підроблених документів?
це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
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04.07.2025 13:43 Відповісти
+4
Недбало підробляв документи і 2 лярди мимо каси - нігуя собі
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04.07.2025 13:44 Відповісти
+3
Підходяща стаття легка, щоб міг заявити про бажання йти "воювати" в якийсь тиловий склад.
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
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04.07.2025 13:54 Відповісти
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афігєть, службова недбалість з використанням підроблених документів?
це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
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04.07.2025 13:43 Відповісти
Недбало підробляв документи і 2 лярди мимо каси - нігуя собі
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04.07.2025 13:44 Відповісти
Які збитки? ПДВ переклали з одного карману в інший !
Якщо його в ціні ПММ сплатило МО, то собі у зобов*язання його включили і постачальники...
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04.07.2025 13:46 Відповісти
Підходяща стаття легка, щоб міг заявити про бажання йти "воювати" в якийсь тиловий склад.
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
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04.07.2025 13:54 Відповісти
"службова недбалість та використання підроблених документів"--от який дебіл дає таку формуліровку,коли він підробляв документи -то це вже інша статя,а не службова недбалість,цей поц кинув державе на 2 млрд,а йому ще орден за це дадуть
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04.07.2025 14:10 Відповісти
Тут два варіанти, або потім у процесі з'являться свідчення, що він небезплатно все робив і тоді додадуть статті серйозніші або це показуха перед новим ген прокурором і закінчиться все легким переляком для всіх фігурантів.
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04.07.2025 14:16 Відповісти
..на умерова не похож.. тогда кто это??
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04.07.2025 13:59 Відповісти
..вже це скоро "вибухне"..Через край крадуть "можновладці"...Люди збирають копійки ,щоб воінам допомогти,а тут сволота мінистерська мілліарди краде...Де сбу,набу,прокуратура..Що не "бачать"??Щоб їм повилазило..
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04.07.2025 14:02 Відповісти
Тут два варіанти, або потім у процесі з'являться свідчення, що він небезплатно все робив і тоді додадуть статті серйозніші або це показуха перед новим ген прокурором і закінчиться все легким переляком для всіх фігурантів.
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04.07.2025 14:15 Відповісти
Вови Боневтіка реальні свинарчуки, що не перець - то вкрав мільярди, не той що той"свинарчук" Порошенка з декількома мільйонами і то заплатив за клістрони для наших систем ППО, бо ці лампи витробляю тільки росія.
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04.07.2025 14:20 Відповісти
Аброхамія, мабуть, уже з групою нардепів з ВРУ(за сталою традицією), листи підписують до Радбезу ООН, щоб звільнили, цього «інваліда і смертельно», як і Насіров, хвору істоту, з буцигарні!!??
Нєувіноувєн він…
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04.07.2025 14:22 Відповісти
 
 