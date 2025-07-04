Службова недбалість зі збитками близько 2 млрд грн: Повідомлено про підозру експосадовцю Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України) колишньому посадовцю Міністерства оборони України. Державі завдано збитків приблизно на 2 млрд грн.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж 2023 року підозрюваний уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб пально-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більш ніж 2 млрд грн податку на додану вартість.
Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.
Зазначається, що в процесі досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більш як 1,8 млрд грн.
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це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
Якщо його в ціні ПММ сплатило МО, то собі у зобов*язання його включили і постачальники...
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
Нєувіноувєн він…