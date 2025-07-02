Командування батальйону на Одещині під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн грн на оборудках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та Нацполу.

Фігуранти продавали "бронь від призову", підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників.

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За однією зі "схем" вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тис. доларів США.

Насправді такі "мобілізовані" навіть не з’являлися на території режимного об’єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

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Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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