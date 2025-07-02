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Новини Фото Корупція та мобілізація Розкрадання коштів
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Командування батальйону на Одещині під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн грн на оборудках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та Нацполу

Фігуранти продавали "бронь від призову", підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників.

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СБУ викрило командування батальйону на Одещині на розкраданні

За однією зі "схем" вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тис. доларів США.

Насправді такі "мобілізовані" навіть не з’являлися на території режимного об’єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

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Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрило командування батальйону на Одещині на розкраданні
СБУ викрило командування батальйону на Одещині на розкраданні
СБУ викрило командування батальйону на Одещині на розкраданні

Автор: 

Одеська область (3357) Нацполіція (15329) СБУ (13070) розкрадання (244)


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Топ коментарі
+12
Півмільйона таких тилових військових, які не були ніколи на фронті але розкрадають військовий бюджет.
Кому війна а кому мати рідна...
Дожилися, що вже військові тилові ухилянти продають всім посвідчення учасників бойових дій.
Чому ці військові підари не на фронті?
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02.07.2025 14:19 Відповісти
+7
Тоб то півмільйона тилових військових це і є справжні ухилянти і корупціонери.
Нах... така армія взагалі потрібна?
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02.07.2025 14:26 Відповісти
+6
Тому що стабільно "заносять" вищестоячому командуванню або керівництву - і так аж на самий верх.
А хто скупиться - до тих дуже швидко приходять відповідні органи.
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02.07.2025 14:22 Відповісти
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Півмільйона таких тилових військових, які не були ніколи на фронті але розкрадають військовий бюджет.
Кому війна а кому мати рідна...
Дожилися, що вже військові тилові ухилянти продають всім посвідчення учасників бойових дій.
Чому ці військові підари не на фронті?
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02.07.2025 14:19 Відповісти
Тому що стабільно "заносять" вищестоячому командуванню або керівництву - і так аж на самий верх.
А хто скупиться - до тих дуже швидко приходять відповідні органи.
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02.07.2025 14:22 Відповісти
Тоб то півмільйона тилових військових це і є справжні ухилянти і корупціонери.
Нах... така армія взагалі потрібна?
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02.07.2025 14:26 Відповісти
Тому що нам просувають мантру - що в усьому винні цивільні. А в цій темі як завжди буде тиша в коментарях і відомі зухвалі персонажі на форумі цю тему обійдуть - бо це ж їхні побратими, а розслідувати такі злочини під час війни - це розгойдувати човен. Всі розслідування після перемоги
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02.07.2025 14:40 Відповісти
того що совок в армії ще досі є головним, а хто це буде змінювати? совкові хєнєрали і палковнікі? ага чекайте, може дочекаєтесь. От все- таки Безугла багато в чому є права
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02.07.2025 15:08 Відповісти
А гроші - чи гроші як тій примовці - шо накрадем і напрацюєм - проїбем і протанцюєм
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02.07.2025 14:21 Відповісти
Там в авто сидить дядько - який казав - не плачте мамо - я їм так навоюю як вам наробив
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02.07.2025 14:32 Відповісти
Таке враження по інформації ЗМІ,що в Одесі усі воєнкоми,прокурори та інші чиновники на чолі з Головою міста тільки і роблять,що крадуть ...Може їм "слава" Япончика не дає нормально жити?? Чи місто таке....
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02.07.2025 14:21 Відповісти
Голова міста не очолює воєнкомів і тим більше прокурорів.
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02.07.2025 14:28 Відповісти
З кимось не поділились. Або утаїли частину грошей.
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02.07.2025 14:22 Відповісти
А потім наші чинуші кричать гвалт,що наші союзники не надають нам фінансування..!??
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02.07.2025 14:23 Відповісти
Батальйону. А що робиться вище, куди СБУ і не подумає прийти? Зате нанімати готових воювати по всьому світу немає за що? Краще безоплатно натягати в бус.
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02.07.2025 14:25 Відповісти
Там шо, в тій стороні, медом намазано? )
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02.07.2025 14:25 Відповісти
И КТОТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЧТО КОРРУПЦИИ НЕТ!!!ДА МЕНТЫ СЕЙЧАС САМИ ТАКИЕЖЕ!
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02.07.2025 14:26 Відповісти
Так, вроді ж, усих, необхідних кришувальників, вдало так, прикупили «падаркамі», від чистого серця! Аж, ось тобі, маєш??
Тільки, з такими кнурячими барилами, так могли зробити, з допомогою для Захисників України, оті «вагітні», кнури бариги!
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02.07.2025 14:46 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову! Це поодинокий випадок і взагалі фейк, ші в іпсо! Ідіть всі в окопи бо прийде тцк РФ не заважайте нам!
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02.07.2025 14:49 Відповісти
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02.07.2025 14:54 Відповісти
Кроме этого чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, Источник: https://censor.net/ru/n3561123, виготовляли фальшиві бланки? Чи видавали справжні тим хто не служив й не був учасником бойових дій?
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02.07.2025 15:12 Відповісти
В кацапів заммінстра оборони і генералів саджають , а в нас - комбатів ...
Як кажуть - відчуйте різницю ...
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02.07.2025 15:15 Відповісти
 
 