Викритий на розкраданні продуктів в Десні майор Осипенко може уникнути покарання, - Кухарчук
Фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.
Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У червні 2024 року в навчальній військовій частині у Десні виявлено масштабну схему розкрадання продуктів. Майор Осіпенко Василь Васильович, начальник тилу, разом із сержанткою Шутенко Наталією, начальницею їдальні, вивозили з їдальні державні продукти і продавали їх у кафе, магазини та приватним особам. За оцінкою — 400–500 тис. грн на місяць. Лише офіційно зафіксовано 59 епізодів, більшість із яких визнав сам Осіпенко. 27 січня 2025 року його затримали. Під час обшуків виявлено великі "запаси" та готівку", - написав Кухарчук у фейсбуці.
На думку військового, є ризик того, що Осипенко уникне покарання.
"Замість ув’язнення — домашній арешт, який триває вже понад 5 місяців. Зараз розглядається варіант "тимчасово" відправити Осіпенка назад у військо, а до справи "повернутись після війни". Угоди, зв’язки, "відмазки" — усе, крім справедливості. Імовірніше за все його хочуть просто випустити", - зазначає Кухарчук.
"Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!", - наголосив військовий.
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А ви його іграшками закидайте, як "баригу"...
Чи взагалі: "Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. "
Це цілий Зам. По. Тил.
Ту що навіть чоловіки не розуміють посад?
І він таки сам так виїбав Всью Судову Ситемему України?
Вірю, авжеж вірю.
Чи родичі розкрадача, дуже зпродують все своє майно, щоб він, … може, па тіхаму, в лес, за трубіциним та іншими служками з ВРУ ???
Портновські судівські, мабуть таки, заробляють собі копієчку, отою «доброчесністю»?