УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6389 відвідувачів онлайн
Новини
1 962 17

Викритий на розкраданні продуктів в Десні майор Осипенко може уникнути покарання, - Кухарчук

Фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.

Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

осипенко

"У червні 2024 року в навчальній військовій частині у Десні виявлено масштабну схему розкрадання продуктів. Майор Осіпенко Василь Васильович, начальник тилу, разом із сержанткою Шутенко Наталією, начальницею їдальні, вивозили з їдальні державні продукти і продавали їх у кафе, магазини та приватним особам. За оцінкою — 400–500 тис. грн на місяць. Лише офіційно зафіксовано 59 епізодів, більшість із яких визнав сам Осіпенко. 27 січня 2025 року його затримали. Під час обшуків виявлено великі "запаси" та готівку", - написав Кухарчук у фейсбуці.

На думку військового, є ризик того, що Осипенко уникне покарання.

"Замість ув’язнення — домашній арешт, який триває вже понад 5 місяців. Зараз розглядається варіант "тимчасово" відправити Осіпенка назад у військо, а до справи "повернутись після війни". Угоди, зв’язки, "відмазки" — усе, крім справедливості. Імовірніше за все його хочуть просто випустити", - зазначає Кухарчук.

"Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!", - наголосив військовий.

Також читайте: Розкрадання 42 млн грн у Міноборони: фігурантка справи пішла на угоду зі слідством та викрила спільників

кухарчук

Автор: 

армія (3783) продукти (1196) Кухарчук Дмитро (22) розкрадання (241)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Так його потрібно розстреляти і все, тоді і уникне покарання !
показати весь коментар
01.07.2025 23:25 Відповісти
+4
З завхоза зірвати пагони і на передок в Азов на перевиховання.
показати весь коментар
01.07.2025 23:29 Відповісти
+4
Буде акція з рожевими свинками?
показати весь коментар
01.07.2025 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так його потрібно розстреляти і все, тоді і уникне покарання !
показати весь коментар
01.07.2025 23:25 Відповісти
Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!

А ви його іграшками закидайте, як "баригу"...

Чи взагалі: "Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. "
показати весь коментар
01.07.2025 23:29 Відповісти
З завхоза зірвати пагони і на передок в Азов на перевиховання.
показати весь коментар
01.07.2025 23:29 Відповісти
це не завхоз.
Це цілий Зам. По. Тил.
Ту що навіть чоловіки не розуміють посад?
показати весь коментар
02.07.2025 00:37 Відповісти
Замісник командира частини по тиловій частині- це точно не завхоз молотком у вас в школі.
показати весь коментар
02.07.2025 00:38 Відповісти
а що були інші варіанти??питання,навіщо давати новину з прямим натяком на безперспектиність??щоб позлити маси?
показати весь коментар
01.07.2025 23:29 Відповісти
Буде акція з рожевими свинками?
показати весь коментар
01.07.2025 23:34 Відповісти
Так він спецом крав тільки зіпсовані продукти, щоб солдати не потравились !
показати весь коментар
01.07.2025 23:35 Відповісти
гєни батька-прапора
показати весь коментар
01.07.2025 23:38 Відповісти
Один молокосос з бородою із виглядом "гей-егегей" ( по не обмороженому і необвітреному ібалу видно "справжнього вОЄнного". Ніц проти геїв не маю поки вони не лізуть в до мене штані і в мій гаманець. Тому назву його просто -підаром, Але цей підор врав і буде гуляти.
І він таки сам так виїбав Всью Судову Ситемему України?
Вірю, авжеж вірю.
показати весь коментар
01.07.2025 23:39 Відповісти
Невже, отой розкрадач продуктів, вчинить прикре самогубство, щоб уникнути, справедливого покарання??
Чи родичі розкрадача, дуже зпродують все своє майно, щоб він, … може, па тіхаму, в лес, за трубіциним та іншими служками з ВРУ ???
Портновські судівські, мабуть таки, заробляють собі копієчку, отою «доброчесністю»?
показати весь коментар
01.07.2025 23:45 Відповісти
Я так розумію, Кухарчуку про це у барбершопі розповіли
показати весь коментар
02.07.2025 00:02 Відповісти
Та ладно. Це ж іпсо - в Україні таке не можливо!
показати весь коментар
02.07.2025 00:13 Відповісти
Х7й ви зупините мородерів-казнакрадів доти доки не почнете розстрілювати. Толерасти програли й завжди програватимуть.
показати весь коментар
02.07.2025 00:26 Відповісти
Накласти гриф секретно, на загал повідомити, що діяв в форсмажорних інтересах держави і відправити дипломатом)
показати весь коментар
02.07.2025 00:36 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 00:37 Відповісти
Это ухылянты виноваты хахахахахахаах
показати весь коментар
02.07.2025 00:47 Відповісти
 
 