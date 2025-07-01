Викритий на розкраданні продуктів в Десні майор Осипенко може уникнути покарання, - Кухарчук

Фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.

Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні 2024 року в навчальній військовій частині у Десні виявлено масштабну схему розкрадання продуктів. Майор Осіпенко Василь Васильович, начальник тилу, разом із сержанткою Шутенко Наталією, начальницею їдальні, вивозили з їдальні державні продукти і продавали їх у кафе, магазини та приватним особам. За оцінкою — 400–500 тис. грн на місяць. Лише офіційно зафіксовано 59 епізодів, більшість із яких визнав сам Осіпенко. 27 січня 2025 року його затримали. Під час обшуків виявлено великі "запаси" та готівку", - написав Кухарчук у фейсбуці.

На думку військового, є ризик того, що Осипенко уникне покарання.

"Замість ув’язнення — домашній арешт, який триває вже понад 5 місяців. Зараз розглядається варіант "тимчасово" відправити Осіпенка назад у військо, а до справи "повернутись після війни". Угоди, зв’язки, "відмазки" — усе, крім справедливості. Імовірніше за все його хочуть просто випустити", - зазначає Кухарчук.

"Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!", - наголосив військовий.

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