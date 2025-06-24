Розкрадання 42 млн грн у Міноборони: фігурантка справи пішла на угоду зі слідством та викрила спільників

У рамках розслідування кримінального провадження щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму 42 млн гривень, призначеними на потреби ЗСУ, одна з підозрюваних пішла на угоду зі слідством та викрила спільників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про справу від 2022 року.

Зазначається, що тоді організована група людей незаконно заволоділа 42,4 мільйона гривень, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів військового призначення. Згодом ці гроші були легалізовані через фінансові операції.

Одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, повідомили у пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розікрали понад 21 млн грн на схемі нарахування "подвійних" зарплат: Викрито колишнє керівництво держпідприємства "Документ", - СБУ. ФОТО

У межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт. Кошти передано в управління АРМА.

За рішенням суду, 42,4 млн грн конфісковано в дохід держави.

За угодою, яку затвердив Шевченківський районний суд Києва, фігурантка отримала 8 років позбавлення волі умовно з трирічним випробувальним терміном. Міністерство оборони надало письмову згоду на затвердження угоди.

Читайте також: Підробляли документи про необхідність догляду за родичами "з інвалідністю": Викрито масштабну схему уникнення від мобілізації. ФОТОрепортаж