Розкрадання 42 млн грн у Міноборони: фігурантка справи пішла на угоду зі слідством та викрила спільників
У рамках розслідування кримінального провадження щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму 42 млн гривень, призначеними на потреби ЗСУ, одна з підозрюваних пішла на угоду зі слідством та викрила спільників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, йдеться про справу від 2022 року.
Зазначається, що тоді організована група людей незаконно заволоділа 42,4 мільйона гривень, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів військового призначення. Згодом ці гроші були легалізовані через фінансові операції.
Одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, повідомили у пресслужбі.
У межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт. Кошти передано в управління АРМА.
За рішенням суду, 42,4 млн грн конфісковано в дохід держави.
За угодою, яку затвердив Шевченківський районний суд Києва, фігурантка отримала 8 років позбавлення волі умовно з трирічним випробувальним терміном. Міністерство оборони надало письмову згоду на затвердження угоди.
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Щось не віриться....
А умєров=ЄРМАК=АХМЄТОВ =СХОВАНКА В США , бо там Умєровська сімейка ще миє бабло Ахмєтки
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?