Хищение 42 млн грн в Минобороны: фигурантка дела пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников

В рамках расследования уголовного производства по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму 42 млн гривен, предназначенными на нужды ВСУ, одна из подозреваемых пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, речь идет о деле от 2022 года.

Отмечается, что тогда организованная группа людей незаконно завладела 42,4 миллиона гривен, которые были перечислены одному из предприятий для закупки товаров военного назначения. Впоследствии эти деньги были легализованы через финансовые операции.

Одна из участниц схемы предоставила обличительные показания на соорганизаторов, признала вину и заключила соглашение о признании виновности с прокурором, сообщили в пресс-службе.

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В рамках уголовного производства на счета предприятия наложен арест. Средства переданы в управление АРМА.

По решению суда, 42,4 млн грн конфисковано в доход государства.

По соглашению, которое утвердил Шевченковский районный суд Киева, фигурантка получила 8 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Министерство обороны предоставило письменное согласие на утверждение соглашения.

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