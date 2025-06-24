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Новости Хищение средств
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Хищение 42 млн грн в Минобороны: фигурантка дела пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников

Разворовывание средств Минобороны: фигурантка пошла на сделку со следствием

В рамках расследования уголовного производства по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму 42 млн гривен, предназначенными на нужды ВСУ, одна из подозреваемых пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, речь идет о деле от 2022 года.

Отмечается, что тогда организованная группа людей незаконно завладела 42,4 миллиона гривен, которые были перечислены одному из предприятий для закупки товаров военного назначения. Впоследствии эти деньги были легализованы через финансовые операции.

Одна из участниц схемы предоставила обличительные показания на соорганизаторов, признала вину и заключила соглашение о признании виновности с прокурором, сообщили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разворовали более 21 млн грн на схеме начисления "двойных" зарплат: Разоблачено бывшее руководство госпредприятия "Документ", - СБУ. ФОТО

В рамках уголовного производства на счета предприятия наложен арест. Средства переданы в управление АРМА.

По решению суда, 42,4 млн грн конфисковано в доход государства.

По соглашению, которое утвердил Шевченковский районный суд Киева, фигурантка получила 8 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Министерство обороны предоставило письменное согласие на утверждение соглашения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Расхитили 64 млн грн при закупках авто для военных: раскрыта схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9452) хищения (115) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+7
ЄРМАК не спільник він головний ЛАРЬОЧНИК МАРОДЕРАТУ!
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24.06.2025 17:28 Ответить
+5
Невже Єрмака і Зєлю здала...
Щось не віриться....
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24.06.2025 17:29 Ответить
+5
Зелебобіки вирішили влаштувати показуху для плєбса на 42 млн, щоб відволікти увагу на розкрадання міліардів.
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24.06.2025 17:33 Ответить
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ЄРМАК не спільник він головний ЛАРЬОЧНИК МАРОДЕРАТУ!
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24.06.2025 17:28 Ответить
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають

Також читайте: Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення Джерело: https://censor.net/ua/n3559656
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24.06.2025 17:30 Ответить
Невже Єрмака і Зєлю здала...
Щось не віриться....
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24.06.2025 17:29 Ответить
Досить того що наговорив учора МАЛЮК , протестуючи на плани МАРОДЕРАТУ зробити його УМЄРОВИМ .
А умєров=ЄРМАК=АХМЄТОВ =СХОВАНКА В США , бо там Умєровська сімейка ще миє бабло Ахмєтки
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24.06.2025 17:32 Ответить
Зелебобіки вирішили влаштувати показуху для плєбса на 42 млн, щоб відволікти увагу на розкрадання міліардів.
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24.06.2025 17:33 Ответить
ОСЬ ТЕПЕР Є НОВИЙ генПРокурор і є міністр ще ПОКИ ЩО умєров - ДВАЖДИ ПАД РАССЛЄДОВАНІЯМІ НАБУ... Будемо спостерігати - на Єрмака вийдуть?
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24.06.2025 17:35 Ответить
Если бы власть не крала деньги на нужды ВСУ мы бы уже освободили Донбасс и Крым!
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24.06.2025 17:42 Ответить
так ій умовно а решта цих везунчиків де .. в монаках
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24.06.2025 17:44 Ответить
А зезедент заявив, що невистачає фінансування на 8 млн. дронів.
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24.06.2025 17:53 Ответить
Так воно їх саме і с дило
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24.06.2025 20:24 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56129 Борислав Береза:
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?
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24.06.2025 17:59 Ответить
Співучасники прокремлядського грабіжницько-зрадницького кодла вирішили не розкривати викритих імен своїх падєльників
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24.06.2025 18:03 Ответить
42.2 млн - це приблизно був 1 млн долл. в масштабах діяльності ефективних менеджерів зе-команди це дріб'язок
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24.06.2025 19:51 Ответить
це тілки вершки низів.
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24.06.2025 20:19 Ответить
 
 