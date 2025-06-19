РУС
Расхитили более 21 млн грн по схеме начисления "двойных" зарплат: Разоблачено бывшее руководство госпредприятия "Документ", - СБУ. ФОТО

Собрана доказательная база на организаторов коррупционной схемы со средствами государственного паспортного сервиса ГП "Документ", разоблачены 8 бывших и действующих должностных лиц, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение 2022-2023 годов фигуранты украли более 21 млн грн. К организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", среди которых трое - представители руководящего звена.

Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчиненных. Для этого фигуранты организовали начисление "двойных" зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присвоение 240 миллионов на восстановлении после подрыва Каховской ГЭС: пятеро получили подозрение

На хищении разоблачено бывшее руководство ГП Документ

"Одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую - на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде "откатов"", - рассказали в СБУ.

Смотрите: Разворовали почти 50% бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов: СБУ разоблачила должностных лиц Одесского горсовета. ФОТО

Сообщается, что во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами аферы.

На хищении разоблачено бывшее руководство ГП Документ

На основании собранных доказательств восьми бывшим и действующим должностным лицам ГП "Документ" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ (20440) хищения (156)
А маски шоу зачем? Они что деверсанті или убийцы! просто расхитители!
19.06.2025 15:45 Ответить
Я так розумію, коаїна мрій слуг, це тотальне розкрадання країни до білих кісток.
19.06.2025 15:54 Ответить
19.06.2025 16:07 Ответить
В мене складється враження що у них ціль максимально дискредитувати Україну, щоб і ЄС в слід за США перестали давати допомогу, а потім вийдуть з сумними обличчями і почнуть розповідати що немає виходу і треба приймати складні рішення.
19.06.2025 16:35 Ответить
починайте паралельно розробляти дяючих паразитів. Не варто чекати поки вони стануть колишніми - такі справи в судах шиті білими нитками і дозволяють злочинцям за хабарі уникати покарання.
19.06.2025 17:00 Ответить
Маловато будет
19.06.2025 19:19 Ответить
 
 