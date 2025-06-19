Расхитили более 21 млн грн по схеме начисления "двойных" зарплат: Разоблачено бывшее руководство госпредприятия "Документ", - СБУ. ФОТО

Собрана доказательная база на организаторов коррупционной схемы со средствами государственного паспортного сервиса ГП "Документ", разоблачены 8 бывших и действующих должностных лиц, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение 2022-2023 годов фигуранты украли более 21 млн грн. К организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", среди которых трое - представители руководящего звена.

Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчиненных. Для этого фигуранты организовали начисление "двойных" зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС.

"Одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую - на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде "откатов"", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами аферы.

На основании собранных доказательств восьми бывшим и действующим должностным лицам ГП "Документ" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.