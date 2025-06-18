РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Хищение средств
14 856 61

Расхитили почти 50% бюджетных средств, выделенных на похороны украинских воинов: СБУ разоблачила чиновников Одесского горсовета. ФОТО

Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили в Одессе схему хищения бюджетных средств, которые предназначались для захоронения погибших защитников Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, участники сделки присваивали почти 50% денег, которые выделялись на то, чтобы для родственников украинских воинов их захоронение было бесплатным.

Как действовали злоумышленники

Как установило расследование, к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.

Сколько средств присвоили злоумышленники

Согласно выводам независимых экспертиз дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении по чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).

Разворовывали средства на похороны военных
Разворовывали средства на похороны военных
Разворовывали средства на похороны военных

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: 

захоронения (232) Одесса (8026) Одесская область (3828) хищения (156) Одесский район (284)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Якщо вони на мертвих наживаються, то як ставляться до живих?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:33 Ответить
+15
Ну тварі, шо тут говорити...
показать весь комментарий
18.06.2025 15:29 Ответить
+14
ставляться так, щоб потім на мертвих наживатися
показать весь комментарий
18.06.2025 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тварі, шо тут говорити...
показать весь комментарий
18.06.2025 15:29 Ответить
**** слів немає.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:30 Ответить
Якщо вони на мертвих наживаються, то як ставляться до живих?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:33 Ответить
ставляться так, щоб потім на мертвих наживатися
показать весь комментарий
18.06.2025 15:42 Ответить
Сприяють процесу перетворення живих на мертвих. Бо схеми для заробітку на живих у них ще не було.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:43 Ответить
Наступний крок - застава 60 тис. грн.?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:33 Ответить
Побійтесь Бога, такі ж цінні кадри і невинні щирі люди... Хай буде 100 гривень і йдуть собі з Богом на всі чотири сторони
показать весь комментарий
18.06.2025 15:34 Ответить
Тобто четвертувати?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:50 Ответить
Хм, а про це не подумав... Цікавий варіант, записую)
показать весь комментарий
18.06.2025 15:55 Ответить
100% так і буде. бо судову реформу українці з 2014 го року не здатні провести .
показать весь комментарий
18.06.2025 15:42 Ответить
Вони безкоштовно реформи не роблять.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:48 Ответить
якщо корупція є світоглядною проблємою то її не подолати, треба змиритися.
якщо ж це проблєма технічна то її можна подолати за пів дня.
просто ніхто не хоче і нікому подолання корупції не потрібне.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:34 Ответить
Проблема світоглядна ,а не техніча - тому вирішується правильним вихованням ,встановленням правильної культури протягом тривалого часу - при наявності правильних людей при владі . Але оскільки РЕАЛЬНОГО ЗАПИТУ на таких людей при владі немає - тому буде все як є ,якщо не гірше
показать весь комментарий
18.06.2025 15:46 Ответить
Так і є на захід від колишнього соцтабору. Біженки пишуть. Тут вже не приживуться, тому не бажають повертатись.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:12 Ответить
на них має бути РЕАЛЬНИЙ ЗАПИТ У СУСПІЛЬСТВІ. Наразі бачимо запит більшості на блазнів, фріків та обіцяльників
показать весь комментарий
18.06.2025 16:53 Ответить
досвід життєвий вчить що виховання до сраки як і правильна культура.
рулить розум і розумні заходи.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:58 Ответить
Досвід показує - що розумні , але без правильного виховання - крадуть по -розумному ,щоб не зловили. А будь які заходи можна обійти
показать весь комментарий
18.06.2025 17:04 Ответить
ні.
розумні обійти не можливо.
инакше б вони так не називалися.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:34 Ответить
Немає такого ,що не можна обійти - питання просто бажання і ціни
показать весь комментарий
18.06.2025 17:38 Ответить
ви живете в платоновій печері, вийдіть з неї і все побачите самі.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:39 Ответить
Навідміну від диванних теоретиків я займаюся бізнесом - і бачив ,як не один бізнес накривався певним органом - незаважаючи на "розумні заходи " і "розумних" менеджерів. З іншої сторони люди, які підбирають в команду - чесних та порядних - працюють і непогано себе почувають
показать весь комментарий
18.06.2025 18:01 Ответить
заняття бізнесом чи не заняття бізнесом не дає вам ані сантиметра переваги чи авторитета у питанні обговорення питання корупції.
має значення лише присутність критичного мислення.
бізнес тут ні до чого.
ви б ще згадали що в дитсадку вміли далеко плюватися, ага.))
показать весь комментарий
18.06.2025 18:57 Ответить
))) Видно, що ви - диванний теоретик - і далекі від реальності . Освоєння бюджетних коштів в більшості випадків відбувається із залученням бізнесу . І якщо ви черпаєте свої здогадки з нету та телебачення - я мав за цим змогу спостерігати безпосередньо .
Якщо розумний чиновник - захоче вкрасти - то він обійде будь який закон . Хоча зараз - мало розумних чиновників та красивих схем - тупе бидляцьке злодійкування
показать весь комментарий
18.06.2025 21:11 Ответить
якщо вашого інтелекту не вистачає на розмову не наполягаю, тримайтеся того що здатні зрозуміти.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:47 Ответить
Я так зрозумів по суті теми сказати нічого - залишилося лише перейти на особистості
показать весь комментарий
18.06.2025 22:00 Ответить
коли шукаєте хто на особистистости переходить то в дзеркало дивіться.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:01 Ответить
Дорослішайте
показать весь комментарий
18.06.2025 23:25 Ответить
Є вихід! Зовнішнє управління державними фінансами та над друкуванням законів . Питання дискусійне : від 50 років чи більше 100.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:16 Ответить
Це не варіант - ми бачимо, що всі ці "антикорупційні органи" - що були створені при підтримці Сша - стали просто ще одними розплідниками корупції
показать весь комментарий
18.06.2025 16:55 Ответить
занадто складно, треба зрікатися суверенітету а на це українці не підуть, з якого це дива.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:56 Ответить
Их расстреливать надо.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:34 Ответить
На жаль таке робится в уьому!починаючи з керивництва держави!
показать весь комментарий
18.06.2025 15:34 Ответить
Було б дивно, якби не розікрали. Це ж по всій країні робиться, але викривають тих, хто не поділився
показать весь комментарий
18.06.2025 15:35 Ответить
Тим більше це Одеса. Там не красти просто некрасиво.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:52 Ответить
Я проти смертної кари. Але чи є можливість подолати цих потвор іншими методами?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:36 Ответить
Хуже орків в 100 разів. Бо орки є орки - це ворог, а влада то наша, нібито "свої".
показать весь комментарий
18.06.2025 15:40 Ответить
Ну не знаю, з 1991 року, не бачив щоби влада була наша. Хоча ні, до приходу до влади, коли йдеться боротьба за отримання місця біля кормушки то воно чесне, но тільки у кормушки, все погане вилазить.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:38 Ответить
А до труханова у них немає питань?????
показать весь комментарий
18.06.2025 15:37 Ответить
міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BC Довіряй ділам

як бачимо, ні у кого не виникало питань до труханова з 2014 року.
ні до ківалова, ні до багато кого.....
показать весь комментарий
18.06.2025 15:48 Ответить
І про що це говорить, чи про це в голос нізя? 🤓☺️
показать весь комментарий
18.06.2025 16:06 Ответить
І про паспорт з куркою нізя, і про гуманітарні генератори "своїм" теж мовчок!
показать весь комментарий
18.06.2025 16:11 Ответить
а, який сенс?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:15 Ответить
это писец....
показать весь комментарий
18.06.2025 15:45 Ответить
4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников
--------------------
55545 на один памятник? Это и до/без расхищения до.ера.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:53 Ответить
Краще батькам допомогти / вдовам / сиротам...
😓
Це якесь ********* а не суспільство... чи буде щось святе у майбутніх поколінь на цій землі.. ,? А
показать весь комментарий
18.06.2025 16:15 Ответить
Це ті самі "яйця по 17", тільки в профіль...
Так само, наприклад, в Одесі закуповується медобладнання, по багаторазово завищеній вартості через незрозумілих посередників.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:15 Ответить
Може краще ці гроші вкласти на захист захисників? Щоб захисники були краще захищені та не гинули б.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:06 Ответить
Я завчасно сумую, що мафія залишиться ( можливо) безкарною у майбутньому....
Невже є нації які стільки харькань у лице стерплять і навіть не пожужжать... ?
Де народні месники, де пасіонарії.. чт правду кажуть, що фізично здорові патріоти в тилу вже скінчилися ⁉️❓
показать весь комментарий
18.06.2025 16:12 Ответить
Пассионариев с 91 года планомерно уничтожают. На данный момент большая часть погибла на фронте. К тем, кто озвучивает свою позицию с помощью медиа и широкой огласки недовольства властью приходит филиал ФСБ, используется ТЦК дабы отправить негодующих на фронт. Право сильного в стране реализовано в полной мере.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:53 Ответить
Перед тим як просити людей ризикувати життям і померти в окопі за Україну, влада має ввести смертну кару за корупційні злочини, такі нелюди знищують країну не менше ніж ворог 30 літній занепад України тому переконливий доказ...
показать весь комментарий
18.06.2025 16:23 Ответить
Суспільству треба згадати Громадський Контроль, а не псувати повітря, язиками терти асфальт, й терпіти, коли його іпуть в усі дірки!
показать весь комментарий
18.06.2025 16:27 Ответить
АбздЄса не міняється... Япончик то ще було варте уваги. Привоз, а не місто, смєтьйо, а не суспільство...
показать весь комментарий
18.06.2025 16:25 Ответить
Концентрують кошти для зустрічі асвабадітєлєй.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:41 Ответить
Знайшов якось Моня гаманенць з грошима: сів, перерахував, - не вистачає. )))
показать весь комментарий
18.06.2025 16:54 Ответить
Таки ж мародери як і ОП.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:15 Ответить
Такі чиновники не люди, а гній. Перевиховувати таких марно.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:16 Ответить
Пипец. Это в одной Одессе а сколько по всей Украине?
показать весь комментарий
18.06.2025 20:01 Ответить
 
 