Расхитили почти 50% бюджетных средств, выделенных на похороны украинских воинов: СБУ разоблачила чиновников Одесского горсовета. ФОТО

Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили в Одессе схему хищения бюджетных средств, которые предназначались для захоронения погибших защитников Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, участники сделки присваивали почти 50% денег, которые выделялись на то, чтобы для родственников украинских воинов их захоронение было бесплатным.

Как действовали злоумышленники

Как установило расследование, к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.

Сколько средств присвоили злоумышленники

Согласно выводам независимых экспертиз дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении по чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).







Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.