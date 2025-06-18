УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Реформа АРМА
545 1

Рада ухвалила закон про реформу АРМА - одна з умов допомоги від ЄС

арма

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За документ проголосували 253 народні депутати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештований порт Коломойського переданий в управління АРМА

Закон передбачає оновлену процедуру добору голови АРМА з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, посилений контроль за їх передачею, а також запровадження незалежної системи оцінки ефективності роботи агентства.

Реформа АРМА є частиною зобов’язань України в межах плану Ukraine Facility. Її ухвалення - одна з умов для отримання від Євросоюзу фінансової допомоги обсягом 600 мільйонів євро.

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, законопроєкт був повністю узгоджений з Європейською комісією. Він передбачає перезапуск агентства, аудит діяльності та нові підходи до кадрового складу.

У першому читанні документ був ухвалений 12 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яхту Медведчука відправлять на плановий ремонт, – АРМА

Автор: 

ВР (15235) закон (2896) АРМА (625)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що там реформувати??сидять тупі гобліни на ресурсах і лопатять з них любий гешефт на кишеню,цей процес зараз по всіх гілках,тут гільйотина потрібна а не реформи
показати весь коментар
18.06.2025 13:17 Відповісти
 
 