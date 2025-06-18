Рада ухвалила закон про реформу АРМА - одна з умов допомоги від ЄС
Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За документ проголосували 253 народні депутати.
Закон передбачає оновлену процедуру добору голови АРМА з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, посилений контроль за їх передачею, а також запровадження незалежної системи оцінки ефективності роботи агентства.
Реформа АРМА є частиною зобов’язань України в межах плану Ukraine Facility. Її ухвалення - одна з умов для отримання від Євросоюзу фінансової допомоги обсягом 600 мільйонів євро.
За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, законопроєкт був повністю узгоджений з Європейською комісією. Він передбачає перезапуск агентства, аудит діяльності та нові підходи до кадрового складу.
У першому читанні документ був ухвалений 12 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль