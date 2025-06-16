Арештований порт Коломойського переданий в управління АРМА

Майно ТОВ "Чорноморський рибний порт", зокрема, його причали, будуть передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в межах кримінального провадження про незаконне захоплення акваторії порту. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd та інші ключові перевізники розглядають можливість зміни своїх маршрутів.

Рішення про передачу майна ТОВ "Чорноморський рибний порт" прийняв Київський районний суд Одеси 29 травня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України ведеться Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У 2019 році, як з'ясувало слідство, представники компанії "ЧРП" у змові з державним реєстратором з КП "Агенція державної реєстрації" незаконно переоформили на себе право власності на об'єкти портової інфраструктури з метою стягнення корабельних зборів. При цьому законним власником цих причалів є Фонд державного майна України. Тобто йдеться фактично про привласнення державної нерухомості — споруд і земельної ділянки площею 31 000 квадратних метрів. У результаті судновласники платили не державі, а стороннім особам. Оскільки за законом причали та їхні акваторії є єдиним комплексом, що не підлягає розділенню, суд цього року визнав їх речовими доказами, заборонив будь-які дії щодо їхнього відчуження чи передачі у користування. Попри це, представники "ЧРП" наполягають, що таке судове рішення може спричинити фінансові збитки як для компанії, так і для держави.

Нагадаємо, ТОВ "Чорноморський рибний порт" вважається одним з ключових хабів з перевалки контейнерів. З установою працювали компанії – лідери світвого ринку, зокрема, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Arkas Line, Evergreen та інші.

За даними джерел в Адміністрації морських портів України, наразі ключові світові транспортні компанії вивчають можливість зміни логістики. Як стверджує співрозмовник в АМПУ, є ймовірність, що через юридичні складнощі найближчим часом робота порту буде нестабільною. Зокрема, вантажі компанії Maersk та інших операторів можуть бути заблокованими на термін від кількох тижнів до кількох місяців.

Як свідчать дані реєстрів, єдиним власником ТОВ "Чорноморський рибний порт" є ПрАТ "Антарктика", який володіє партнер Ігоря Коломойського Юрій Кіперман. За даними реєстрів, засновниками ПрАТ "Антарктика" є три офшори Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які фігурували у судовому процесі у Лондоні в межах справи "Коломойський проти Привату" як підконтрольні йому компанії.

Нагадаємо, Ігор Коломойський був арештований 2 вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із націоналізованим "ПриватБанком", і з того часу перебуває у слідчому ізоляторі. У травні 2024 йому висунули звинувачення у замовленні замаху на адвоката в 2003 році. У лютому 2025 року РНБО ввела проти Коломойського та низки інших осіб санкції через "загрози державній безпеці". За час перебування у СІЗО олігарх втратив контроль над значною кількістю своїх ключових активів.

