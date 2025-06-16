Арестованный порт Коломойского передан в управление АРМА

Имущество ООО "Черноморский рыбный порт", в частности, его причалы, будут переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в рамках уголовного производства о незаконном захвате акватории порта. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd и другие ключевые перевозчики рассматривают возможность изменения своих маршрутов.

Решение о передаче имущества ООО "Черноморский рыбный порт" принял Киевский районный суд Одессы 29 мая 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины ведется Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также: АРМА получило в управление активы зернового терминала Коломойского

В 2019 году, как выяснило следствие, представители компании "ЧРП" в сговоре с государственным регистратором из КП "Агентство государственной регистрации" незаконно переоформили на себя право собственности на объекты портовой инфраструктуры с целью взыскания корабельных сборов. При этом законным владельцем этих причалов является Фонд государственного имущества Украины. То есть речь идет фактически о присвоении государственной недвижимости - сооружений и земельного участка площадью 31 000 квадратных метров. В результате судовладельцы платили не государству, а посторонним лицам. Поскольку по закону причалы и их акватории являются единым комплексом, не подлежащим разделению, суд в этом году признал их вещественными доказательствами, запретил любые действия по их отчуждению или передаче в пользование. Несмотря на это, представители "ЧРП" настаивают, что такое судебное решение может повлечь финансовые убытки как для компании, так и для государства.

Напомним, ООО "Черноморский рыбный порт" считается одним из ключевых хабов по перевалке контейнеров. С учреждением работали компании - лидеры мирового рынка, в частности, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Arkas Line, Evergreen и другие.

По данным источников в Администрации морских портов Украины, сейчас ключевые мировые транспортные компании изучают возможность изменения логистики. Как утверждает собеседник в АМПУ, есть вероятность, что из-за юридических сложностей в ближайшее время работа порта будет нестабильной. В частности, грузы компании Maersk и других операторов могут быть заблокированы на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Также читайте: Окружение Коломойского инициировало банкротство трейдера "Юнайтед Энерджи" с долгом перед "Укрэнерго" на 2,6 миллиарда (обновлено)

Как свидетельствуют данные реестров, единственным владельцем ООО "Черноморский рыбный порт" является ЧАО "Антарктика", которым владеет партнер Игоря Коломойского Юрий Киперман. По данным реестров, учредителями ЧАО "Антарктика" являются три оффшора Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые фигурировали в судебном процессе в Лондоне в рамках дела "Коломойский против Привата" как подконтрольные ему компании.

Напомним, Игорь Коломойский был арестован 2 сентября 2023 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, связанных с национализированным "ПриватБанком", и с тех пор находится в следственном изоляторе. В мае 2024 года ему предъявили обвинение в заказе покушения на адвоката в 2003 году. В феврале 2025 года СНБО ввел против Коломойского и ряда других лиц санкции из-за "угрозы государственной безопасности". За время пребывания в СИЗО олигарх потерял контроль над значительным количеством своих ключевых активов.

Читайте: Схема на 5,8 миллиарда: Нацполиция снова провела массовые обыски в компаниях Ярославского по делу "Укртатнафты" (обновлено)