Схема на 5,8 мільярда: Нацполіція знову провела масові обшуки у компаніях Ярославського усправі "Укртатнафти" (оновлено)

Співробітники Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у справі про відмивання коштів "Укртатнафти".

Зокрема, обшуки пройшли в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались для легалізації коштів, повідомляє пресслужба Нацполіції.



За їх результатами вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

У Нацполіції нагадали, що на початку травня у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

Нацполіція не називає компанію та її екскерівника, проте обставини справи вказують на "Укртатнафту", яку до листопада 2022 року контролювала група "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. Багаторічним керівником компанії був Павло Овчаренко.

Своєю чергою у пресслужбі холдингу DCH Олександра Ярославського заявили, що масові обшуки 29 травня відбулися у співробітників та на підприємствах його холдингу.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР НПУ) під керівництвом Андрія Рубеля та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції (ГСУ НПУ) провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств Групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Ярославський визнавав, що йому належить 28,4% акцій ПАТ "Укртатнафта", така ж частка належить групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які здійснювали оперативний контроль над підприємством до осені 2022 року, коли частки приватних акціонерів передали в управління Міноборони. Ще 43,05% акцій "Укртатнафти" належать "Нафтогазу України".

У DCH зауважили, що обшуки відбулися без рішення слідчого судді за процедурою, що має застосовуватися у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна. При цьому кримінальне провадження, що стало підставою для обшуків, відкрили ще у 2022 році.

У деяких випадках під час обшуків правоохоронці здійснювали силове проникнення до житла зі зламом дверей, вилучали особисте та робоче майно без опису та процесуального оформлення, а також відмовляли у праві на адвоката, заявили у DCH.

У холдингу додали, що за результатами обшуків було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо. При цьому у травні 2023 року Нацполіція вже проводила обшуки за тими самими адресами та в межах того ж провадження, а вилучене за їх результатами майно було повернуто власниками за рішенням судів.

У DCH також заявили, що наразі жоден представник чи працівник компаній DCH не має статусу підозрюваного у цій справі, а Олександр Ярославський не має статусу у вказаній кримінальній справі.

Що відомо про розслідування справи "Укртатнафти" Нацполіцією?

За даними слідства, учасники злочинної схеми привласнили 5,8 мільярда гривень шляхом продажу виробленого Кременчуцьким НПЗ "Укртатнафти" пального через підконтрольні компанії. Ці фірми не розраховувалися за отримане пальне з виробником, натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.

Девʼятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Зауважимо, що восени минулого року поліцейські вже провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Наразі за рішенням Печерського райсуду Києва у справі накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького, який очолював їх до травня 2025 року.

За попередньою оцінкою, проведеною після зміни керівництва, колишній менеджмент міг завдати компаніям "Укрнафта" та "Укртатнафта" втрат на суму до 100 млрд грн, розповідав Корецький у липні 2023 року.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.