Корецький офіційно завершив роботу в "Укрнафті"

Сергій Корецький офіційно залишив посаду директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". Раніше його призначили головою правління "Нафтогаз України".

Про це він повідомив у Facebook.

"Завершив роботу в "Укрнафта" і в "Укртатнафті". Надскладні виклики. Рекордні результати.

Понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку, понад 70 мільярдів гривень всіх податків та зборів, рекордні дивіденди", – зазначив Корецький.

За його словами, видобуток нафти та газу зростав два роки поспіль. Також компанії пробурили майже 60 тисяч метрів свердловин. Придбано понад 600 нових одиниць спецтехніки та транспорту.

"Ми отримали більше 120 мільйонів доларів США грантової допомоги від донорів з урядів Нідерландів, США, Швеції, Норвегії, Німеччини. І це не стільки про кошти, скільки про довіру, оцінку ефективності менеджменту та корпоративного управління, прозорості компанії", – додав ексочільник "Укрнафти".

При цьому компанії спрямували близько 3 млрд грн допомоги Силам оборони України.

Нагадаємо, що з листопада 2022 року Корецький очолював компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Із 2013 до жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

Водночас у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.