АРМА отримало в управління активи зернового терміналу Коломойського

Шевченківській районний суду міста Києва виніс ухвалу про арешт морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів. Наразі активи передані в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зокрема, йдеться про комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи.

Зазначається, що компанія-власник майна пов’язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням РНБО застосовано персональні санкції. Правоохоронці не уточнюють імені бізнесмена, але, за даними ЕП, йдеться про Ігоря Коломойського.

Раніше детективи БЕБ встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели низку незаконних операцій щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку за іпотечним договором. Серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

Надалі, у 2024 році, згадувані компанії продовжили злочинну діяльність для виведення агротерміналу з застави банку.

Наприклад, товариство власник майна штучно не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави.

"У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА", – йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у грудні суд заарештував і передав АРМА майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.