Рада приняла закон о реформе АРМА – одно из условий помощи от ЕС
Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За документ проголосовали 253 народных депутата.
Закон предусматривает обновленную процедуру отбора главы АРМА с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, усиленный контроль за их передачей, а также введение независимой системы оценки эффективности работы агентства.
Реформа АРМА является частью обязательств Украины в рамках плана Ukraine Facility. Ее принятие - одно из условий для получения от Евросоюза финансовой помощи в объеме 600 миллионов евро.
По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, законопроект был полностью согласован с Европейской комиссией. Он предусматривает перезапуск агентства, аудит деятельности и новые подходы к кадровому составу.
В первом чтении документ был принят 12 февраля.
