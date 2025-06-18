Рада приняла закон о реформе АРМА – одно из условий помощи от ЕС

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За документ проголосовали 253 народных депутата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестованный порт Коломойского передан в управление АРМА

Закон предусматривает обновленную процедуру отбора главы АРМА с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, усиленный контроль за их передачей, а также введение независимой системы оценки эффективности работы агентства.

Реформа АРМА является частью обязательств Украины в рамках плана Ukraine Facility. Ее принятие - одно из условий для получения от Евросоюза финансовой помощи в объеме 600 миллионов евро.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, законопроект был полностью согласован с Европейской комиссией. Он предусматривает перезапуск агентства, аудит деятельности и новые подходы к кадровому составу.

В первом чтении документ был принят 12 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Яхту Медведчука отправят на плановый ремонт, - АРМА