Яхту Медведчука відправлять на плановий ремонт, – АРМА

Арештовану яхту Royal Romance, що належить екснардепу та зраднику Віктору Медведчуку, тимчасово перемістять для проходження обов'язкового технічного обслуговування.

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

Так, найближчим часом судно буде переведено до порту міста Трогір (Хорватія) під охороною катера поліції та катера приватної охоронної компанії. Після завершення технічного огляду яхту буде повернуто на місце дислокації – військово-морську базу в місті Спліт (Хорватія).

"Позиція України та Республіки Хорватія щодо утримання яхти Royal Romance на військовому об'єкті залишається незмінною. Зазначене судно перебуває під арештом та в управлінні АРМА", – наголосили в Агентстві.

Після повернення судна на базу АРМА звернеться до Офісу генерального прокурора з ініціативою актуалізувати процес продажу арештованого активу відповідно до чинного законодавства.

Що відомо про яхту Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації першого арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Однак у травні аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі на організацію продажу цієї яхти, після детального ознайомлення з активом відмовився укладати угоду з АРМА.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.