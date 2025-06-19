Нацполіція повідомила про підозри керівникам одного з найбільших підрядників "Великого будівництва" (оновлено)

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам групи, причетним до привласнення понад 240 млн грн, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

Читайте також: Заволодіння на 231 мільйон: НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на медобладнання для онкохворих. ФОТО

"Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису", – йдеться у повідомленні.

За висновками експертів, загальна сума збитків становить понад 240 млн грн, зазначають в Офісі генпрокурора. Під час обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Своєю чергою у Нацполіції уточнили, що справа стосується низки договорів на будівництво магістрального водогону річка Інгулець – Південне водосховище, за якими будівельна компанія отримала близько 7,4 млрд грн державних коштів. За версією слідства, підозрювані з-поміж керіництва компанії привласнили понад 240 млн грн з цих коштів, проте сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень.

Правоохоронці не вказують, про яку саме компанію йдеться. Проте відомо, що підряд на будівництво водогону від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу отримало ТОВ "Автомагістраль-Південь".

У самій компанії звинувачення правоохоронців заперечують і заявляють про рейдерську атаку із залученням Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, замовником якої є один із найбільших конкурентів.

Власником групи "Автомагістраль-Південь" є український бізнесмен Олександр Бойко.