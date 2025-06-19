БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 530 13

Нацполіція повідомила про підозри керівникам одного з найбільших підрядників "Великого будівництва" (оновлено)

Привласнення 240 мільйонів на відбудові після підриву Каховської ГЕС: п’ятеро отримали підозру

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам групи, причетним до привласнення понад 240 млн грн, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

Читайте також: Заволодіння на 231 мільйон: НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на медобладнання для онкохворих. ФОТО

"Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису", – йдеться у повідомленні.

За висновками експертів, загальна сума збитків становить понад 240 млн грн, зазначають в Офісі генпрокурора. Під час обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Своєю чергою у Нацполіції уточнили, що справа стосується низки договорів на будівництво магістрального водогону річка Інгулець – Південне водосховище, за якими будівельна компанія отримала близько 7,4 млрд грн державних коштів. За версією слідства, підозрювані з-поміж керіництва компанії привласнили понад 240 млн грн з цих коштів, проте сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень.

Правоохоронці не вказують, про яку саме компанію йдеться. Проте відомо, що підряд на будівництво водогону від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу отримало ТОВ "Автомагістраль-Південь".

У самій компанії звинувачення правоохоронців заперечують і заявляють про рейдерську атаку із залученням Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, замовником якої є один із найбільших конкурентів.

Власником групи "Автомагістраль-Південь" є український бізнесмен Олександр Бойко.

Привласнення 240 мільйонів на відбудові після підриву Каховської ГЕС: п’ятеро отримали підозру

Автор: 

Кривий Ріг (277) розкрадання (103) Каховська ГЕС (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Лента новостей:

украли
украли
украли
украли
украли
погиб герой
украли
украли
украли
украли
украли
летят шахеды
украли
украли
украли
украли
украли
...
показати весь коментар
19.06.2025 19:34 Відповісти
+2
Відкриваю Цензор - на першій сторінці 5 повідомлень про корупцію !!!
показати весь коментар
19.06.2025 19:04 Відповісти
+1
а в это время...
----
ЦАХАЛ успешно применил лазерную систему ПРО "Маген Ор (Щит света)" для перехвата БПЛА "Хизбаллы". В сообщении "Кан Бет" отмечается, что система успешно применялась не менее 40 раз.
Стоимость каждой системы "Щит света" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" - от 2 до 10 долларов.
В состав комплекса входят радиолокационная установка, пункт управления и две лазерные установки. Монтируется на грузовые автомобильные шасси. Лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров.
----
показати весь коментар
19.06.2025 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відкриваю Цензор - на першій сторінці 5 повідомлень про корупцію !!!
показати весь коментар
19.06.2025 19:04 Відповісти
Лента новостей:

украли
украли
украли
украли
украли
погиб герой
украли
украли
украли
украли
украли
летят шахеды
украли
украли
украли
украли
украли
...
показати весь коментар
19.06.2025 19:34 Відповісти
7-рік гребуть зеленогнійні мародери на крові почали з ковідноі допомоги , " великого крадівництва "доріг , які будували по напрямку вторгнення руссофашистів , потім на озброенні в МО мільярдами , а цє вжє САБОТАЖ до спротиву капітуляції !
ВИРОДКИ Зейла , згають що банда своїх не здає Ще не один не покаран , всі пішли в ліс , послами і просто виїхали , щоб користуватися награбованими мільярдами ‼️
показати весь коментар
20.06.2025 08:49 Відповісти
а в это время...
----
ЦАХАЛ успешно применил лазерную систему ПРО "Маген Ор (Щит света)" для перехвата БПЛА "Хизбаллы". В сообщении "Кан Бет" отмечается, что система успешно применялась не менее 40 раз.
Стоимость каждой системы "Щит света" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" - от 2 до 10 долларов.
В состав комплекса входят радиолокационная установка, пункт управления и две лазерные установки. Монтируется на грузовые автомобильные шасси. Лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров.
----
показати весь коментар
19.06.2025 20:53 Відповісти
а в зейла задача не допустити Перемоги України ,,воно кістками лягає , щоб україна зникла
показати весь коментар
20.06.2025 08:51 Відповісти
Ну ви ж в курсі,що Зе усього лиш маріонетка в руках глобальних еліт,що задумали знищення України?
показати весь коментар
20.06.2025 19:11 Відповісти
Отпустят и сошлют в тещин отель в Ниццу, нассав перед эти плебеям в глаза
показати весь коментар
20.06.2025 04:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 