Розікрали понад 21 млн грн на схемі нарахування "подвійних" зарплат: Викрито колишнє керівництво держпідприємства "Документ", - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу ДП "Документ", викрито 8 колишніх та діючих посадовців, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом 2022-2023 років фігуранти вкрали понад 21 млн грн. До організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє – представники керівної ланки.

Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цього фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

На розкраданні викрито колишнє керівництво ДП Документ

"Одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів"", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На розкраданні викрито колишнє керівництво ДП Документ

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП "Документ" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

А маски шоу зачем? Они что деверсанті или убийцы! просто расхитители!
19.06.2025 15:45 Відповісти
Я так розумію, коаїна мрій слуг, це тотальне розкрадання країни до білих кісток.
19.06.2025 15:54 Відповісти
19.06.2025 16:07 Відповісти
В мене складється враження що у них ціль максимально дискредитувати Україну, щоб і ЄС в слід за США перестали давати допомогу, а потім вийдуть з сумними обличчями і почнуть розповідати що немає виходу і треба приймати складні рішення.
19.06.2025 16:35 Відповісти
починайте паралельно розробляти дяючих паразитів. Не варто чекати поки вони стануть колишніми - такі справи в судах шиті білими нитками і дозволяють злочинцям за хабарі уникати покарання.
19.06.2025 17:00 Відповісти
Маловато будет
19.06.2025 19:19 Відповісти
 
 