Розікрали понад 21 млн грн на схемі нарахування "подвійних" зарплат: Викрито колишнє керівництво держпідприємства "Документ", - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу ДП "Документ", викрито 8 колишніх та діючих посадовців, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом 2022-2023 років фігуранти вкрали понад 21 млн грн. До організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє – представники керівної ланки.

Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цього фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

"Одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів"", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП "Документ" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.