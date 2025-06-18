Розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів: СБУ викрила посадовців Одеської міськради. ФОТО
Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих захисників України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним.
Як діяли зловмисники
Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою.
Скільки коштів привласнили зловмисники
Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.
Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за чч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
якщо ж це проблєма технічна то її можна подолати за пів дня.
просто ніхто не хоче і нікому подолання корупції не потрібне.
рулить розум і розумні заходи.
розумні обійти не можливо.
инакше б вони так не називалися.
має значення лише присутність критичного мислення.
бізнес тут ні до чого.
ви б ще згадали що в дитсадку вміли далеко плюватися, ага.))
Якщо розумний чиновник - захоче вкрасти - то він обійде будь який закон . Хоча зараз - мало розумних чиновників та красивих схем - тупе бидляцьке злодійкування
як бачимо, ні у кого не виникало питань до труханова з 2014 року.
ні до ківалова, ні до багато кого.....
--------------------
55545 на один памятник? Это и до/без расхищения до.ера.
😓
Це якесь ********* а не суспільство... чи буде щось святе у майбутніх поколінь на цій землі.. ,? А
Так само, наприклад, в Одесі закуповується медобладнання, по багаторазово завищеній вартості через незрозумілих посередників.
Невже є нації які стільки харькань у лице стерплять і навіть не пожужжать... ?
Де народні месники, де пасіонарії.. чт правду кажуть, що фізично здорові патріоти в тилу вже скінчилися ⁉️❓