Розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів: СБУ викрила посадовців Одеської міськради. ФОТО

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих захисників України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним.

Як діяли зловмисники

Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою.

Скільки коштів привласнили зловмисники

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

поховання (215) Одеса (5617) Одеська область (3492) розкрадання (281) Одеський район (299)
+20
Якщо вони на мертвих наживаються, то як ставляться до живих?
18.06.2025 15:33 Відповісти
18.06.2025 15:33 Відповісти
+15
Ну тварі, шо тут говорити...
18.06.2025 15:29 Відповісти
18.06.2025 15:29 Відповісти
+14
ставляться так, щоб потім на мертвих наживатися
18.06.2025 15:42 Відповісти
18.06.2025 15:42 Відповісти
Ну тварі, шо тут говорити...
18.06.2025 15:29 Відповісти
18.06.2025 15:29 Відповісти
**** слів немає.
18.06.2025 15:30 Відповісти
18.06.2025 15:30 Відповісти
Якщо вони на мертвих наживаються, то як ставляться до живих?
18.06.2025 15:33 Відповісти
18.06.2025 15:33 Відповісти
ставляться так, щоб потім на мертвих наживатися
18.06.2025 15:42 Відповісти
18.06.2025 15:42 Відповісти
Сприяють процесу перетворення живих на мертвих. Бо схеми для заробітку на живих у них ще не було.
18.06.2025 15:43 Відповісти
18.06.2025 15:43 Відповісти
Наступний крок - застава 60 тис. грн.?
18.06.2025 15:33 Відповісти
18.06.2025 15:33 Відповісти
Побійтесь Бога, такі ж цінні кадри і невинні щирі люди... Хай буде 100 гривень і йдуть собі з Богом на всі чотири сторони
18.06.2025 15:34 Відповісти
18.06.2025 15:34 Відповісти
Тобто четвертувати?
18.06.2025 15:50 Відповісти
18.06.2025 15:50 Відповісти
Хм, а про це не подумав... Цікавий варіант, записую)
18.06.2025 15:55 Відповісти
18.06.2025 15:55 Відповісти
100% так і буде. бо судову реформу українці з 2014 го року не здатні провести .
18.06.2025 15:42 Відповісти
18.06.2025 15:42 Відповісти
Вони безкоштовно реформи не роблять.
18.06.2025 15:48 Відповісти
18.06.2025 15:48 Відповісти
якщо корупція є світоглядною проблємою то її не подолати, треба змиритися.
якщо ж це проблєма технічна то її можна подолати за пів дня.
просто ніхто не хоче і нікому подолання корупції не потрібне.
18.06.2025 15:34 Відповісти
18.06.2025 15:34 Відповісти
Проблема світоглядна ,а не техніча - тому вирішується правильним вихованням ,встановленням правильної культури протягом тривалого часу - при наявності правильних людей при владі . Але оскільки РЕАЛЬНОГО ЗАПИТУ на таких людей при владі немає - тому буде все як є ,якщо не гірше
18.06.2025 15:46 Відповісти
18.06.2025 15:46 Відповісти
Так і є на захід від колишнього соцтабору. Біженки пишуть. Тут вже не приживуться, тому не бажають повертатись.
18.06.2025 16:12 Відповісти
18.06.2025 16:12 Відповісти
на них має бути РЕАЛЬНИЙ ЗАПИТ У СУСПІЛЬСТВІ. Наразі бачимо запит більшості на блазнів, фріків та обіцяльників
18.06.2025 16:53 Відповісти
18.06.2025 16:53 Відповісти
досвід життєвий вчить що виховання до сраки як і правильна культура.
рулить розум і розумні заходи.
18.06.2025 16:58 Відповісти
18.06.2025 16:58 Відповісти
Досвід показує - що розумні , але без правильного виховання - крадуть по -розумному ,щоб не зловили. А будь які заходи можна обійти
18.06.2025 17:04 Відповісти
18.06.2025 17:04 Відповісти
ні.
розумні обійти не можливо.
инакше б вони так не називалися.
18.06.2025 17:34 Відповісти
18.06.2025 17:34 Відповісти
Немає такого ,що не можна обійти - питання просто бажання і ціни
18.06.2025 17:38 Відповісти
18.06.2025 17:38 Відповісти
ви живете в платоновій печері, вийдіть з неї і все побачите самі.
18.06.2025 17:39 Відповісти
18.06.2025 17:39 Відповісти
Навідміну від диванних теоретиків я займаюся бізнесом - і бачив ,як не один бізнес накривався певним органом - незаважаючи на "розумні заходи " і "розумних" менеджерів. З іншої сторони люди, які підбирають в команду - чесних та порядних - працюють і непогано себе почувають
18.06.2025 18:01 Відповісти
18.06.2025 18:01 Відповісти
заняття бізнесом чи не заняття бізнесом не дає вам ані сантиметра переваги чи авторитета у питанні обговорення питання корупції.
має значення лише присутність критичного мислення.
бізнес тут ні до чого.
ви б ще згадали що в дитсадку вміли далеко плюватися, ага.))
18.06.2025 18:57 Відповісти
18.06.2025 18:57 Відповісти
))) Видно, що ви - диванний теоретик - і далекі від реальності . Освоєння бюджетних коштів в більшості випадків відбувається із залученням бізнесу . І якщо ви черпаєте свої здогадки з нету та телебачення - я мав за цим змогу спостерігати безпосередньо .
Якщо розумний чиновник - захоче вкрасти - то він обійде будь який закон . Хоча зараз - мало розумних чиновників та красивих схем - тупе бидляцьке злодійкування
18.06.2025 21:11 Відповісти
18.06.2025 21:11 Відповісти
якщо вашого інтелекту не вистачає на розмову не наполягаю, тримайтеся того що здатні зрозуміти.
18.06.2025 21:47 Відповісти
18.06.2025 21:47 Відповісти
Я так зрозумів по суті теми сказати нічого - залишилося лише перейти на особистості
18.06.2025 22:00 Відповісти
18.06.2025 22:00 Відповісти
коли шукаєте хто на особистистости переходить то в дзеркало дивіться.
18.06.2025 22:01 Відповісти
18.06.2025 22:01 Відповісти
Дорослішайте
18.06.2025 23:25 Відповісти
18.06.2025 23:25 Відповісти
Є вихід! Зовнішнє управління державними фінансами та над друкуванням законів . Питання дискусійне : від 50 років чи більше 100.
18.06.2025 16:16 Відповісти
18.06.2025 16:16 Відповісти
Це не варіант - ми бачимо, що всі ці "антикорупційні органи" - що були створені при підтримці Сша - стали просто ще одними розплідниками корупції
18.06.2025 16:55 Відповісти
18.06.2025 16:55 Відповісти
занадто складно, треба зрікатися суверенітету а на це українці не підуть, з якого це дива.
18.06.2025 16:56 Відповісти
18.06.2025 16:56 Відповісти
Их расстреливать надо.
18.06.2025 15:34 Відповісти
18.06.2025 15:34 Відповісти
На жаль таке робится в уьому!починаючи з керивництва держави!
18.06.2025 15:34 Відповісти
18.06.2025 15:34 Відповісти
Було б дивно, якби не розікрали. Це ж по всій країні робиться, але викривають тих, хто не поділився
18.06.2025 15:35 Відповісти
18.06.2025 15:35 Відповісти
Тим більше це Одеса. Там не красти просто некрасиво.
18.06.2025 16:52 Відповісти
18.06.2025 16:52 Відповісти
Я проти смертної кари. Але чи є можливість подолати цих потвор іншими методами?
18.06.2025 15:36 Відповісти
18.06.2025 15:36 Відповісти
Хуже орків в 100 разів. Бо орки є орки - це ворог, а влада то наша, нібито "свої".
18.06.2025 15:40 Відповісти
18.06.2025 15:40 Відповісти
Ну не знаю, з 1991 року, не бачив щоби влада була наша. Хоча ні, до приходу до влади, коли йдеться боротьба за отримання місця біля кормушки то воно чесне, но тільки у кормушки, все погане вилазить.
18.06.2025 16:38 Відповісти
18.06.2025 16:38 Відповісти
А до труханова у них немає питань?????
18.06.2025 15:37 Відповісти
18.06.2025 15:37 Відповісти
міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BC Довіряй ділам

як бачимо, ні у кого не виникало питань до труханова з 2014 року.
ні до ківалова, ні до багато кого.....
18.06.2025 15:48 Відповісти
18.06.2025 15:48 Відповісти
І про що це говорить, чи про це в голос нізя? 🤓☺️
18.06.2025 16:06 Відповісти
18.06.2025 16:06 Відповісти
І про паспорт з куркою нізя, і про гуманітарні генератори "своїм" теж мовчок!
18.06.2025 16:11 Відповісти
18.06.2025 16:11 Відповісти
а, який сенс?
18.06.2025 16:15 Відповісти
18.06.2025 16:15 Відповісти
это писец....
18.06.2025 15:45 Відповісти
18.06.2025 15:45 Відповісти
4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников
--------------------
55545 на один памятник? Это и до/без расхищения до.ера.
18.06.2025 15:53 Відповісти
18.06.2025 15:53 Відповісти
Краще батькам допомогти / вдовам / сиротам...
😓
Це якесь ********* а не суспільство... чи буде щось святе у майбутніх поколінь на цій землі.. ,? А
18.06.2025 16:15 Відповісти
18.06.2025 16:15 Відповісти
Це ті самі "яйця по 17", тільки в профіль...
Так само, наприклад, в Одесі закуповується медобладнання, по багаторазово завищеній вартості через незрозумілих посередників.
18.06.2025 16:15 Відповісти
18.06.2025 16:15 Відповісти
Може краще ці гроші вкласти на захист захисників? Щоб захисники були краще захищені та не гинули б.
18.06.2025 16:06 Відповісти
18.06.2025 16:06 Відповісти
Я завчасно сумую, що мафія залишиться ( можливо) безкарною у майбутньому....
Невже є нації які стільки харькань у лице стерплять і навіть не пожужжать... ?
Де народні месники, де пасіонарії.. чт правду кажуть, що фізично здорові патріоти в тилу вже скінчилися ⁉️❓
18.06.2025 16:12 Відповісти
18.06.2025 16:12 Відповісти
Пассионариев с 91 года планомерно уничтожают. На данный момент большая часть погибла на фронте. К тем, кто озвучивает свою позицию с помощью медиа и широкой огласки недовольства властью приходит филиал ФСБ, используется ТЦК дабы отправить негодующих на фронт. Право сильного в стране реализовано в полной мере.
18.06.2025 16:53 Відповісти
18.06.2025 16:53 Відповісти
Перед тим як просити людей ризикувати життям і померти в окопі за Україну, влада має ввести смертну кару за корупційні злочини, такі нелюди знищують країну не менше ніж ворог 30 літній занепад України тому переконливий доказ...
18.06.2025 16:23 Відповісти
18.06.2025 16:23 Відповісти
Суспільству треба згадати Громадський Контроль, а не псувати повітря, язиками терти асфальт, й терпіти, коли його іпуть в усі дірки!
18.06.2025 16:27 Відповісти
18.06.2025 16:27 Відповісти
АбздЄса не міняється... Япончик то ще було варте уваги. Привоз, а не місто, смєтьйо, а не суспільство...
18.06.2025 16:25 Відповісти
18.06.2025 16:25 Відповісти
Концентрують кошти для зустрічі асвабадітєлєй.
18.06.2025 16:41 Відповісти
18.06.2025 16:41 Відповісти
Знайшов якось Моня гаманенць з грошима: сів, перерахував, - не вистачає. )))
18.06.2025 16:54 Відповісти
18.06.2025 16:54 Відповісти
Таки ж мародери як і ОП.
18.06.2025 17:15 Відповісти
18.06.2025 17:15 Відповісти
Такі чиновники не люди, а гній. Перевиховувати таких марно.
18.06.2025 19:16 Відповісти
18.06.2025 19:16 Відповісти
Пипец. Это в одной Одессе а сколько по всей Украине?
18.06.2025 20:01 Відповісти
18.06.2025 20:01 Відповісти
 
 