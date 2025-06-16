Расхитили 64 млн грн при закупках авто для военных: раскрыта схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований ликвидировали схему хищения бюджетных средств в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ).

Чиновники и их сообщники присвоили более 64 млн грн, предназначенных для закупки грузовых автомобилей для военных.

По данным следствия, к схеме причастен начальник одного из отделов управления логистики Администрации ГССТ, который привлек к сделке должностных лиц воинской части - заказчика автомобилей - и представителей аффилированной коммерческой структуры. Осенью 2024 года чиновник обеспечил победу в тендере подконтрольной фирме, несмотря на то, что ее предложение было дороже более чем на 64 млн грн, чем у других участников торгов.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства незаконной деятельности, а также наличные в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 105 млн гривен. Ее происхождение проверяется.

Фигурантам объявлены подозрения по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий в условиях военного положения и пособничество). Следственные действия продолжаются.

