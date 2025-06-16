РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7994 посетителя онлайн
Новости Хищение средств
5 174 23

Расхитили 64 млн грн при закупках авто для военных: раскрыта схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований ликвидировали схему хищения бюджетных средств в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии
СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии
СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии

Чиновники и их сообщники присвоили более 64 млн грн, предназначенных для закупки грузовых автомобилей для военных.

По данным следствия, к схеме причастен начальник одного из отделов управления логистики Администрации ГССТ, который привлек к сделке должностных лиц воинской части - заказчика автомобилей - и представителей аффилированной коммерческой структуры. Осенью 2024 года чиновник обеспечил победу в тендере подконтрольной фирме, несмотря на то, что ее предложение было дороже более чем на 64 млн грн, чем у других участников торгов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировали удары по Николаевщине: двое агентов РФ получили по 15 лет заключения, - СБУ

СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии
СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии
СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства незаконной деятельности, а также наличные в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 105 млн гривен. Ее происхождение проверяется.

Фигурантам объявлены подозрения по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий в условиях военного положения и пособничество). Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны два вражеских информатора, которые наводили удары РФ по Донецкой области, - СБУ. ФОТО

СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии
СБУ и ГБР раскрыли хищение 64 млн грн на закупках авто для армии

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом, - СБУ

Автор: 

СБУ (20433) хищения (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ці пачки грошей то є кров та сльози тисяч збіднілих та знедолених українців!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:08 Ответить
+13
У нас війна за виживання, тому повинні бути показові покарання. Бажано смертні вироки. Інакше про перемогу марно й мріяти.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:13 Ответить
+12
Блді!!!!!!!!
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все Зеленський, українці не ворують, офіцери середньо=ї ланки частин
показать весь комментарий
16.06.2025 17:12 Ответить
Придет весна сажать будем.... Так вот посадили - всех даунов из СН у которых справка и не подсудность, всех зе-даунов посадили на корыто, на должностя
показать весь комментарий
16.06.2025 22:02 Ответить
Клятий Трамп Байден!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:04 Ответить
Та срочно нада дбр подключить!!! Пусть доложат кто же больше виноват !
показать весь комментарий
16.06.2025 22:03 Ответить
У Львівській обл фірма ввезла 500 позашляховиків для фронту - 50 авто передали а 450 на продаж - хто ж себе обділить?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:04 Ответить
От навіть не знаю як вам лайк поставити за цю новину... Ці тварюки навіть гірші окопних орків...
показать весь комментарий
16.06.2025 17:37 Ответить
Та які там лайки! - під час війни нічого св"ятого
показать весь комментарий
16.06.2025 18:21 Ответить
Ці пачки грошей то є кров та сльози тисяч збіднілих та знедолених українців!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:08 Ответить
У нас війна за виживання, тому повинні бути показові покарання. Бажано смертні вироки. Інакше про перемогу марно й мріяти.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:13 Ответить
то давай почнемо карати
готовий?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:07 Ответить
майже кожного дня йде збір на авто... військові просять грошей. А тут таке
показать весь комментарий
16.06.2025 17:15 Ответить
Пизждец..
Это ж сколько мавиков или пикапов...
Да пишут наши иногда шишигу или Газик починить бы, столько дел с пометкой срочно на позавчера
показать весь комментарий
16.06.2025 22:00 Ответить
Блді!!!!!!!!
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:29 Ответить
Коли будуть розстрілювати подібних аферистів ,чи не вистачає совісті у патужних аматорів від влади ???
показать весь комментарий
16.06.2025 17:49 Ответить
зачем эти крайности? лучше судить к пожизненному и пуска отбывают свой срок с полной конфискацией у них самих и их родственников
показать весь комментарий
16.06.2025 23:23 Ответить
Гарні кабанчики, заброньовані....
показать весь комментарий
16.06.2025 18:02 Ответить
давно пора створюіати народну каральну службу
реальний укромоссад
який не залежить від влади
тобто любітелів
чорний мотик та шолом маю
показать весь комментарий
16.06.2025 18:08 Ответить
Больше министерств, офисов, контор - больше разворуют.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:58 Ответить
Просто жесть. за такое пожизненное нужно давать во время войны
показать весь комментарий
16.06.2025 23:22 Ответить
 
 