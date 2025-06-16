Расхитили 64 млн грн при закупках авто для военных: раскрыта схема, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований ликвидировали схему хищения бюджетных средств в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновники и их сообщники присвоили более 64 млн грн, предназначенных для закупки грузовых автомобилей для военных.
По данным следствия, к схеме причастен начальник одного из отделов управления логистики Администрации ГССТ, который привлек к сделке должностных лиц воинской части - заказчика автомобилей - и представителей аффилированной коммерческой структуры. Осенью 2024 года чиновник обеспечил победу в тендере подконтрольной фирме, несмотря на то, что ее предложение было дороже более чем на 64 млн грн, чем у других участников торгов.
Во время обысков правоохранители изъяли документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства незаконной деятельности, а также наличные в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 105 млн гривен. Ее происхождение проверяется.
Фигурантам объявлены подозрения по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий в условиях военного положения и пособничество). Следственные действия продолжаются.
ТрампБайден!
готовий?
Это ж сколько мавиков или пикапов...
Да пишут наши иногда шишигу или Газик починить бы, столько дел с пометкой срочно на позавчера
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
реальний укромоссад
який не залежить від влади
тобто любітелів
чорний мотик та шолом маю