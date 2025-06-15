Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом, - СБУ

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги. Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги. Это позволило в ускоренном режиме доставить тела павших защитников Украины в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле.

Также читайте: Тела 1212 погибших Защитников вернули в Украину, - Коордштаб. ФОТО

В нынешних мероприятиях принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста. Они высоко оценили организацию репатриации павших защитников Украины. По их словам, репатриация состоялась на самом высоком уровне, с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам.

В СБУ отметили, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, сотрудников центрального управления ЦВС Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Министерства обороны Украины, ГУР МОУ, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, ГПСУ, других структур Сектора безопасности и обороны Украины, а также благодаря Правлению Укрзализныци и специалистам Юго-западной железной дороги, которые непосредственно участвовали в подготовке и реализации мероприятий по репатриации тел.

"СБУ продолжает выполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач, придерживаясь самых высоких стандартов", - резюмировали в ведомстве.

Также читайте: Украина вернула тела 1200 погибших защитников. ФОТОрепортаж

Напомним, 13, 14 и 15 июня 2025 года, в Украину возвращено еще 3600 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.