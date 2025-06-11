Тела 1212 погибших Защитников возвращены в Украину, - Коордштаб. ФОТО

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, из числа возвращенных "на щите" Оборонцев павшие с:

Курщины;

Харьковщины;

Луганщины;

Донетчины;

Запорожской области;

Херсонщины.

"Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", - говорится в сообщении.







Отдельная благодарность - личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.