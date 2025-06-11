РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости Фото Потери Украины
3 972 11

Тела 1212 погибших Защитников возвращены в Украину, - Коордштаб. ФОТО

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, из числа возвращенных "на щите" Оборонцев павшие с:

  • Курщины;
  • Харьковщины;
  • Луганщины;
  • Донетчины;
  • Запорожской области;
  • Херсонщины.

"Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", - говорится в сообщении.

обмен телами защитников
обмен телами защитников
обмен телами защитников

Отдельная благодарность - личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Автор: 

обмен (1434) потери (4437) Координационный штаб (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Пасть за свою Родину великая честь. Вечная память и слава героям, грудью защитившим Украину ценой своей жизни подарившим нам свободу!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:26 Ответить
+3
Ти віриш кацапам?????????????
показать весь комментарий
11.06.2025 12:48 Ответить
+2
До чого це ти тут висрав, новороджений бот?
показать весь комментарий
11.06.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пасть за свою Родину великая честь. Вечная память и слава героям, грудью защитившим Украину ценой своей жизни подарившим нам свободу!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:26 Ответить
До чого це ти тут висрав, новороджений бот?
показать весь комментарий
11.06.2025 12:45 Ответить
Кацапи привезли на кордон 6000. Не бачу сенсу не говорити про це, тому що кацапи трубят про це на весь інтернет вже тиждень. І схоже дійсно Україна не може прийняти їх бо ніде зберігати.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:45 Ответить
Ти віриш кацапам?????????????
показать весь комментарий
11.06.2025 12:48 Ответить
это огромный репутационный удар, потому что утверждается, что это тела только с курского направления, а нам просроченный еще недавно говорил, что мы ВСЕГО потеряли 30+ тис убитыми за все время, что конечно чушь
показать весь комментарий
11.06.2025 12:48 Ответить
Тебе твій "просроченный" ***** читати не навчив ?
"Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі - на Курщині;
⁠Харківщині; ⁠
Луганщині; ⁠Донеччині; ⁠
у Запорізькій області;
на ⁠Херсонщині. Джерело: https://censor.net/ua/p3557271
показать весь комментарий
11.06.2025 12:52 Ответить
Читати вміємо і навіть писати , але 30 тис ???? Можна і 0 написати , а чи це правда ? Ні! Брехня ! Солдат в нас раб і м'ясо і наш прострочений підх*йльонок це стимулює , в нього від ФСБ завдання таке .
показать весь комментарий
11.06.2025 12:56 Ответить
ти с пітіним і кацапам віриш????
показать весь комментарий
11.06.2025 13:21 Ответить
Не тільки з Курського, з усіх напрямків.

Це майже всі упізнані, списки вже частково публікувалися.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:52 Ответить
 
 