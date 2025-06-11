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Новини Фото Втрати України
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Тіла 1212 полеглих Захисників повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТО

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі на

  • Курщині;
  •  ⁠Харківщині;
  •  ⁠Луганщині;
  •  ⁠Донеччині;
  •  ⁠у Запорізькій області;
  • на ⁠Херсонщині.

"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

обмін тілами захисників
обмін тілами захисників
обмін тілами захисників

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Автор: 

обмін (1216) втрати (4452) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (27)


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Топ коментарі
+6
Пасть за свою Родину великая честь. Вечная память и слава героям, грудью защитившим Украину ценой своей жизни подарившим нам свободу!
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11.06.2025 12:26 Відповісти
+3
Ти віриш кацапам?????????????
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11.06.2025 12:48 Відповісти
+2
До чого це ти тут висрав, новороджений бот?
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11.06.2025 12:45 Відповісти
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Пасть за свою Родину великая честь. Вечная память и слава героям, грудью защитившим Украину ценой своей жизни подарившим нам свободу!
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11.06.2025 12:26 Відповісти
До чого це ти тут висрав, новороджений бот?
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11.06.2025 12:45 Відповісти
Кацапи привезли на кордон 6000. Не бачу сенсу не говорити про це, тому що кацапи трубят про це на весь інтернет вже тиждень. І схоже дійсно Україна не може прийняти їх бо ніде зберігати.
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11.06.2025 12:45 Відповісти
Ти віриш кацапам?????????????
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11.06.2025 12:48 Відповісти
это огромный репутационный удар, потому что утверждается, что это тела только с курского направления, а нам просроченный еще недавно говорил, что мы ВСЕГО потеряли 30+ тис убитыми за все время, что конечно чушь
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11.06.2025 12:48 Відповісти
Тебе твій "просроченный" ***** читати не навчив ?
"Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі - на Курщині;
⁠Харківщині; ⁠
Луганщині; ⁠Донеччині; ⁠
у Запорізькій області;
на ⁠Херсонщині. Джерело: https://censor.net/ua/p3557271
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11.06.2025 12:52 Відповісти
Читати вміємо і навіть писати , але 30 тис ???? Можна і 0 написати , а чи це правда ? Ні! Брехня ! Солдат в нас раб і м'ясо і наш прострочений підх*йльонок це стимулює , в нього від ФСБ завдання таке .
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11.06.2025 12:56 Відповісти
ти с пітіним і кацапам віриш????
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11.06.2025 13:21 Відповісти
Не тільки з Курського, з усіх напрямків.

Це майже всі упізнані, списки вже частково публікувалися.
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11.06.2025 12:52 Відповісти
 
 