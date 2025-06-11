Тіла 1212 полеглих Захисників повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТО
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі на
- Курщині;
- Харківщині;
- Луганщині;
- Донеччині;
- у Запорізькій області;
- на Херсонщині.
"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.
Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
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"Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі - на Курщині;
Харківщині;
Луганщині; Донеччині;
у Запорізькій області;
на Херсонщині. Джерело: https://censor.net/ua/p3557271
Це майже всі упізнані, списки вже частково публікувалися.