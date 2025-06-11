Тіла 1212 полеглих Захисників повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТО

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі на

Курщині;

⁠Харківщині;

⁠Луганщині;

⁠Донеччині;

⁠у Запорізькій області;

на ⁠Херсонщині.

"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.







Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.