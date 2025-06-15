Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом, - СБУ
15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи", - ідеться в повідомленні.
Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі.
У нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів.
У СБУ наголосили, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони України, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці, котрі безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації тіл.
"СБУ продовжує виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань, дотримуючись найвищих стандартів", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, 13, 14 і 15 червня 2025 року, в Україну повернуто ще 3600 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.
