Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом, - СБУ

сбу

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи", - ідеться в повідомленні.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі.

У нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів.

У СБУ наголосили, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони України, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці, котрі безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації тіл.

"СБУ продовжує виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань, дотримуючись найвищих стандартів", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 13, 14 і 15 червня 2025 року, в Україну повернуто ще 3600  тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

обмін (1276) СБУ (13377) військовослужбовці (4941) втрати (4574)
Правила форума Рада форумчан
СБУ продовжує виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань, дотримуючись найвищих стандартів Джерело: https://censor.net/ua/n3558011 а без цього жополизтва не можна обійтись?
15.06.2025 15:09 Відповісти
15.06.2025 15:09 Відповісти
15.06.2025 15:48 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 15:13 Відповісти
15.06.2025 15:35 Відповісти
Вічна пам'ять.
Мої співчуття рідним і близьким Героїв--Янголів.
показати весь коментар
15.06.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 15:35 Відповісти
 
 