Підробляли документи про необхідність догляду за родичами "з інвалідністю": Викрито масштабну схему уникнення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели масштабну операцію "Опікун", у межах якої викрито та повідомлено про підозру восьми чоловікам за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, підроблення документів та шахрайства (ст. 336 , ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії.



Приміром, за такою схемою 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилася людиною з інвалідністю.

Інший військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

Повідомляється, що під час проведення перших двох етапів масштабної операції "Опікун" правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Виявили та вилучили підроблені довідки про догляд за людьми з інвалідністю та медичну документацію, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП, прокурори ініціювали перевірку обґрунтованості отриманих відстрочок.



