Підробляли документи про необхідність догляду за родичами "з інвалідністю": Викрито масштабну схему уникнення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели масштабну операцію "Опікун", у межах якої викрито та повідомлено про підозру восьми чоловікам за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, підроблення документів та шахрайства (ст. 336 , ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії.

Приміром, за такою схемою 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилася людиною з інвалідністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вивозив чоловіків за кордон через систему "Шлях": На Львівщині затримано організатора схеми, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Підробляли документи для ухилянтів

Інший військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

Також дивіться: Разом із матір’ю переправляв ухилянтів до Молдови: На Одещині затримало правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що під час проведення перших двох етапів масштабної операції "Опікун" правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Виявили та вилучили підроблені довідки про догляд за людьми з інвалідністю та медичну документацію, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Підробляли документи для ухилянтів

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП, прокурори ініціювали перевірку обґрунтованості отриманих відстрочок.

Підробляли документи для ухилянтів
Підробляли документи для ухилянтів

+3
Знаю одних таких... Оформив піклування за мамою бо вона ''інвалід'' по зору і супроводжував її ''незрячу'' до Німеччини. Потім мама там ''прозрєла'' та повернулась сама, а він там ''потірявся''. Вже майже два роки там. За цей час ''незряча'' мама вже встигла три рази змотатись до ''потіряшки'' бо там УнУки з невісткою та синок ''потіряшка''
показати весь коментар
20.06.2025 20:03 Відповісти
+3
І шо? Чувак правильно зробив. Он в сусідній новині побили виключеного з обліку та його адвоката.
показати весь коментар
20.06.2025 20:10 Відповісти
+3
Шо правильно зробив? І кого він наіПав? Якщо так всі почнуть робити то кацапи прийдуть і до тебе і до його мами. Будуть маму ґвалтувати, а тобі держак лопати в дупло запхають. Чи ти ждеш кацапів?
показати весь коментар
20.06.2025 21:00 Відповісти
