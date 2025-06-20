РУС
Подделывали документы о необходимости ухода за родственниками "с инвалидностью": раскрыта масштабная схема уклонения от мобилизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители провели масштабную операцию "Опекун", в рамках которой разоблачены и сообщено о подозрении восьми мужчинам по фактам уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, подделка документов и мошенничества (ст. 336, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, которые якобы имели инвалидность. Для военных, которые находились на службе, это служило основанием для досрочного прекращения выполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с мужчинами, которые подлежали мобилизации, фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы в армии.

Например, по такой схеме 27-летний житель столицы за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за женой, которая оказалась человеком с инвалидностью.

Подделывали документы для уклонистов

Другой военный в Днепре добавил к рапорту на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, а также незаконно завладел более 160 тыс. грн денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Сообщается, что во время проведения первых двух этапов масштабной операции "Опекун" правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в Закарпатской, Сумской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкий, Одесский, Черкасский, Харьковский, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Киевской областях и в столице. Обнаружили и изъяли поддельные справки об уходе за людьми с инвалидностью и медицинскую документацию, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

Подделывали документы для уклонистов

Сейчас об установленных досудебным расследованием фактах информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП, прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.

Подделывали документы для уклонистов
Подделывали документы для уклонистов

