РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7009 посетителей онлайн
Новости
2 077 17

Разоблаченный на хищении продуктов в Десне майор Осипенко может избежать наказания, - Кухарчук

Фигурант дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.

осипенко

"В июне 2024 года в учебной воинской части в Десне выявлена масштабная схема хищения продуктов. Майор Осипенко Василий Васильевич, начальник тыла, вместе с сержантом Шутенко Натальей, начальницей столовой, вывозили из столовой государственные продукты и продавали их в кафе, магазины и частным лицам. По оценке - 400-500 тыс. грн в месяц. Только официально зафиксировано 59 эпизодов, большинство из которых признал сам Осипенко. 27 января 2025 года его задержали. Во время обысков обнаружены большие "запасы" и наличные", - написал Кухарчук в фейсбуке.

По мнению военного, есть риск того, что Осипенко избежит наказания.

"Вместо заключения - домашний арест, который длится уже более 5 месяцев. Сейчас рассматривается вариант "временно" отправить Осипенко обратно в войско, а к делу "вернуться после войны". Соглашения, связи, "отмазки" - все, кроме справедливости. Вероятнее всего его хотят просто выпустить", - отмечает Кухарчук.

"Это мародерство и оно должно быть публично-показательно наказано!", - подчеркнул военный.

Также читайте: Хищение 42 млн грн в Минобороны: фигурантка дела пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников

Кухарчук

Автор: 

армия (8506) продукты (1535) Кухарчук Дмитрий (22) хищения (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Так його потрібно розстреляти і все, тоді і уникне покарання !
показать весь комментарий
01.07.2025 23:25 Ответить
+4
З завхоза зірвати пагони і на передок в Азов на перевиховання.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:29 Ответить
+4
Буде акція з рожевими свинками?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так його потрібно розстреляти і все, тоді і уникне покарання !
показать весь комментарий
01.07.2025 23:25 Ответить
Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!

А ви його іграшками закидайте, як "баригу"...

Чи взагалі: "Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. "
показать весь комментарий
01.07.2025 23:29 Ответить
З завхоза зірвати пагони і на передок в Азов на перевиховання.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:29 Ответить
це не завхоз.
Це цілий Зам. По. Тил.
Ту що навіть чоловіки не розуміють посад?
показать весь комментарий
02.07.2025 00:37 Ответить
Замісник командира частини по тиловій частині- це точно не завхоз молотком у вас в школі.
показать весь комментарий
02.07.2025 00:38 Ответить
а що були інші варіанти??питання,навіщо давати новину з прямим натяком на безперспектиність??щоб позлити маси?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:29 Ответить
Буде акція з рожевими свинками?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:34 Ответить
Так він спецом крав тільки зіпсовані продукти, щоб солдати не потравились !
показать весь комментарий
01.07.2025 23:35 Ответить
гєни батька-прапора
показать весь комментарий
01.07.2025 23:38 Ответить
Один молокосос з бородою із виглядом "гей-егегей" ( по не обмороженому і необвітреному ібалу видно "справжнього вОЄнного". Ніц проти геїв не маю поки вони не лізуть в до мене штані і в мій гаманець. Тому назву його просто -підаром, Але цей підор врав і буде гуляти.
І він таки сам так виїбав Всью Судову Ситемему України?
Вірю, авжеж вірю.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:39 Ответить
Невже, отой розкрадач продуктів, вчинить прикре самогубство, щоб уникнути, справедливого покарання??
Чи родичі розкрадача, дуже зпродують все своє майно, щоб він, … може, па тіхаму, в лес, за трубіциним та іншими служками з ВРУ ???
Портновські судівські, мабуть таки, заробляють собі копієчку, отою «доброчесністю»?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:45 Ответить
Я так розумію, Кухарчуку про це у барбершопі розповіли
показать весь комментарий
02.07.2025 00:02 Ответить
Та ладно. Це ж іпсо - в Україні таке не можливо!
показать весь комментарий
02.07.2025 00:13 Ответить
Х7й ви зупините мородерів-казнакрадів доти доки не почнете розстрілювати. Толерасти програли й завжди програватимуть.
показать весь комментарий
02.07.2025 00:26 Ответить
Накласти гриф секретно, на загал повідомити, що діяв в форсмажорних інтересах держави і відправити дипломатом)
показать весь комментарий
02.07.2025 00:36 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 00:37 Ответить
Это ухылянты виноваты хахахахахахаах
показать весь комментарий
02.07.2025 00:47 Ответить
 
 