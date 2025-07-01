Разоблаченный на хищении продуктов в Десне майор Осипенко может избежать наказания, - Кухарчук
Фигурант дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания.
Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В июне 2024 года в учебной воинской части в Десне выявлена масштабная схема хищения продуктов. Майор Осипенко Василий Васильевич, начальник тыла, вместе с сержантом Шутенко Натальей, начальницей столовой, вывозили из столовой государственные продукты и продавали их в кафе, магазины и частным лицам. По оценке - 400-500 тыс. грн в месяц. Только официально зафиксировано 59 эпизодов, большинство из которых признал сам Осипенко. 27 января 2025 года его задержали. Во время обысков обнаружены большие "запасы" и наличные", - написал Кухарчук в фейсбуке.
По мнению военного, есть риск того, что Осипенко избежит наказания.
"Вместо заключения - домашний арест, который длится уже более 5 месяцев. Сейчас рассматривается вариант "временно" отправить Осипенко обратно в войско, а к делу "вернуться после войны". Соглашения, связи, "отмазки" - все, кроме справедливости. Вероятнее всего его хотят просто выпустить", - отмечает Кухарчук.
"Это мародерство и оно должно быть публично-показательно наказано!", - подчеркнул военный.
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А ви його іграшками закидайте, як "баригу"...
Чи взагалі: "Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. "
Це цілий Зам. По. Тил.
Ту що навіть чоловіки не розуміють посад?
І він таки сам так виїбав Всью Судову Ситемему України?
Вірю, авжеж вірю.
Чи родичі розкрадача, дуже зпродують все своє майно, щоб він, … може, па тіхаму, в лес, за трубіциним та іншими служками з ВРУ ???
Портновські судівські, мабуть таки, заробляють собі копієчку, отою «доброчесністю»?