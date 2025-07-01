Разоблаченный на хищении продуктов в Десне майор Осипенко может избежать наказания, - Кухарчук

Фигурант дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне 2024 года в учебной воинской части в Десне выявлена масштабная схема хищения продуктов. Майор Осипенко Василий Васильевич, начальник тыла, вместе с сержантом Шутенко Натальей, начальницей столовой, вывозили из столовой государственные продукты и продавали их в кафе, магазины и частным лицам. По оценке - 400-500 тыс. грн в месяц. Только официально зафиксировано 59 эпизодов, большинство из которых признал сам Осипенко. 27 января 2025 года его задержали. Во время обысков обнаружены большие "запасы" и наличные", - написал Кухарчук в фейсбуке.

По мнению военного, есть риск того, что Осипенко избежит наказания.

"Вместо заключения - домашний арест, который длится уже более 5 месяцев. Сейчас рассматривается вариант "временно" отправить Осипенко обратно в войско, а к делу "вернуться после войны". Соглашения, связи, "отмазки" - все, кроме справедливости. Вероятнее всего его хотят просто выпустить", - отмечает Кухарчук.

"Это мародерство и оно должно быть публично-показательно наказано!", - подчеркнул военный.

Также читайте: Хищение 42 млн грн в Минобороны: фигурантка дела пошла на сделку со следствием и разоблачила сообщников