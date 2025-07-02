Командование батальона в Одесской области во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн на сделках, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ ликвидировали в Одесской области сразу три схемы хищения оборонных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и Нацпола.

Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо. Это привело к убыткам бюджета Украины на почти 100 млн грн.

По материалам дела, организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. Находясь на должности комбата, он привлек к преступлениям 4-х подчиненных, среди них - двое его заместителей.

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По одной из "схем" они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тыс. долларов США.

На самом деле такие "мобилизованные" даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен на это ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона.

Кроме этого чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, а также нелегально продавали топливо, которое предназначалось для военной техники.

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Правоохранители задержали всех фигурантов. Во время обысков у них изъяты телефоны и банковские карты с доказательствами сделок.

Сейчас екскомандиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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