Командование батальона в Одесской области во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн на сделках, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ ликвидировали в Одесской области сразу три схемы хищения оборонных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и Нацпола.
Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо. Это привело к убыткам бюджета Украины на почти 100 млн грн.
По материалам дела, организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. Находясь на должности комбата, он привлек к преступлениям 4-х подчиненных, среди них - двое его заместителей.
По одной из "схем" они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тыс. долларов США.
На самом деле такие "мобилизованные" даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен на это ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона.
Кроме этого чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, а также нелегально продавали топливо, которое предназначалось для военной техники.
Правоохранители задержали всех фигурантов. Во время обысков у них изъяты телефоны и банковские карты с доказательствами сделок.
Сейчас екскомандиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Кому війна а кому мати рідна...
Дожилися, що вже військові тилові ухилянти продають всім посвідчення учасників бойових дій.
Чому ці військові підари не на фронті?
А хто скупиться - до тих дуже швидко приходять відповідні органи.
Нах... така армія взагалі потрібна?
Тільки, з такими кнурячими барилами, так могли зробити, з допомогою для Захисників України, оті «вагітні», кнури бариги!
Як кажуть - відчуйте різницю ...