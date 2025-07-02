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Новости Коррупция Хищение средств
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Командование батальона в Одесской области во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн на сделках, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ ликвидировали в Одесской области сразу три схемы хищения оборонных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и Нацпола.

Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо. Это привело к убыткам бюджета Украины на почти 100 млн грн.

По материалам дела, организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. Находясь на должности комбата, он привлек к преступлениям 4-х подчиненных, среди них - двое его заместителей.

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СБУ разоблачила командование батальона в Одесской области на хищении

По одной из "схем" они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тыс. долларов США.

На самом деле такие "мобилизованные" даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен на это ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона.

Кроме этого чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, а также нелегально продавали топливо, которое предназначалось для военной техники.

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Правоохранители задержали всех фигурантов. Во время обысков у них изъяты телефоны и банковские карты с доказательствами сделок.

Сейчас екскомандиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ разоблачила командование батальона в Одесской области на хищении
СБУ разоблачила командование батальона в Одесской области на хищении
СБУ разоблачила командование батальона в Одесской области на хищении

Автор: 

Одесская область (3701) Нацполиция (16610) СБУ (20138) хищения (119)


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Топ комментарии
+12
Півмільйона таких тилових військових, які не були ніколи на фронті але розкрадають військовий бюджет.
Кому війна а кому мати рідна...
Дожилися, що вже військові тилові ухилянти продають всім посвідчення учасників бойових дій.
Чому ці військові підари не на фронті?
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02.07.2025 14:19 Ответить
+7
Тоб то півмільйона тилових військових це і є справжні ухилянти і корупціонери.
Нах... така армія взагалі потрібна?
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02.07.2025 14:26 Ответить
+6
Тому що стабільно "заносять" вищестоячому командуванню або керівництву - і так аж на самий верх.
А хто скупиться - до тих дуже швидко приходять відповідні органи.
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02.07.2025 14:22 Ответить
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Півмільйона таких тилових військових, які не були ніколи на фронті але розкрадають військовий бюджет.
Кому війна а кому мати рідна...
Дожилися, що вже військові тилові ухилянти продають всім посвідчення учасників бойових дій.
Чому ці військові підари не на фронті?
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02.07.2025 14:19 Ответить
Тому що стабільно "заносять" вищестоячому командуванню або керівництву - і так аж на самий верх.
А хто скупиться - до тих дуже швидко приходять відповідні органи.
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02.07.2025 14:22 Ответить
Тоб то півмільйона тилових військових це і є справжні ухилянти і корупціонери.
Нах... така армія взагалі потрібна?
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02.07.2025 14:26 Ответить
Тому що нам просувають мантру - що в усьому винні цивільні. А в цій темі як завжди буде тиша в коментарях і відомі зухвалі персонажі на форумі цю тему обійдуть - бо це ж їхні побратими, а розслідувати такі злочини під час війни - це розгойдувати човен. Всі розслідування після перемоги
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02.07.2025 14:40 Ответить
того що совок в армії ще досі є головним, а хто це буде змінювати? совкові хєнєрали і палковнікі? ага чекайте, може дочекаєтесь. От все- таки Безугла багато в чому є права
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02.07.2025 15:08 Ответить
А гроші - чи гроші як тій примовці - шо накрадем і напрацюєм - проїбем і протанцюєм
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02.07.2025 14:21 Ответить
Там в авто сидить дядько - який казав - не плачте мамо - я їм так навоюю як вам наробив
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02.07.2025 14:32 Ответить
Таке враження по інформації ЗМІ,що в Одесі усі воєнкоми,прокурори та інші чиновники на чолі з Головою міста тільки і роблять,що крадуть ...Може їм "слава" Япончика не дає нормально жити?? Чи місто таке....
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02.07.2025 14:21 Ответить
Голова міста не очолює воєнкомів і тим більше прокурорів.
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02.07.2025 14:28 Ответить
З кимось не поділились. Або утаїли частину грошей.
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02.07.2025 14:22 Ответить
А потім наші чинуші кричать гвалт,що наші союзники не надають нам фінансування..!??
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02.07.2025 14:23 Ответить
Батальйону. А що робиться вище, куди СБУ і не подумає прийти? Зате нанімати готових воювати по всьому світу немає за що? Краще безоплатно натягати в бус.
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02.07.2025 14:25 Ответить
Там шо, в тій стороні, медом намазано? )
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02.07.2025 14:25 Ответить
И КТОТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЧТО КОРРУПЦИИ НЕТ!!!ДА МЕНТЫ СЕЙЧАС САМИ ТАКИЕЖЕ!
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02.07.2025 14:26 Ответить
Так, вроді ж, усих, необхідних кришувальників, вдало так, прикупили «падаркамі», від чистого серця! Аж, ось тобі, маєш??
Тільки, з такими кнурячими барилами, так могли зробити, з допомогою для Захисників України, оті «вагітні», кнури бариги!
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02.07.2025 14:46 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову! Це поодинокий випадок і взагалі фейк, ші в іпсо! Ідіть всі в окопи бо прийде тцк РФ не заважайте нам!
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02.07.2025 14:49 Ответить
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02.07.2025 14:54 Ответить
Кроме этого чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, Источник: https://censor.net/ru/n3561123, виготовляли фальшиві бланки? Чи видавали справжні тим хто не служив й не був учасником бойових дій?
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02.07.2025 15:12 Ответить
В кацапів заммінстра оборони і генералів саджають , а в нас - комбатів ...
Як кажуть - відчуйте різницю ...
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02.07.2025 15:15 Ответить
 
 