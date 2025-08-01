Закупил по завышенным ценам оборудование для координационных центров: Сообщено о подозрении правоохранителю в Закарпатье, - ГБР. ФОТО

Правоохранителю из Закарпатья, организовавшему закупку сетевого оборудования по завышенным ценам почти на 1 млн гривен, сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2022 году между правоохранительным органом и коммерческой структурой был заключен договор на закупку оборудования для реконструкции информационно-коммуникационных систем оперативно-координационных центров. Чиновник, отвечавший за закупку, вопреки законодательству и интересам службы, не осуществил надлежащего анализа рынка и не проверил достоверность ценового предложения оборудования. По заключению экспертизы, его цена была завышенной на 952 тыс. гривен от среднерыночной.

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Фигуранту сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц. Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.