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Новости Фото Растрата бюджетных средств
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Растрата 1,7 млн грн во время ликвидации ракетного удара: Сообщено о подозрении двум руководителям райадминистраций Львова. ФОТО

Исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительнице Галицкой районной администрации Львова сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

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Растрата 1,7 млн грн при ликвидации ракетного удара по Львову

Отмечается, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах. В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн грн.

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Кроме того, директору коммунального предприятия прокуроры сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Растрата 1,7 млн грн при ликвидации ракетного удара по Львову

Автор: 

Львов (4617) растрата (247) Офис Генпрокурора (2555) Львовская область (2972) Львовский район (77)


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час війни для мародерів - золоте дно, відповідно до постулату "війна все спише". А, якщо ще й мародери є складовою влади - то це для мародерів з влади повне ельдорадо і клондайк в одному флаконі.

Вважати, що НАБУ+САП пильно стояли на варті недопущення доступу до того флакону - перебор. Але проблема в тому, що з ліквідацією їхньої незалежності той караул взагалі знімається....
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25.07.2025 13:50 Ответить
так, НАБУ/ САП не ідеальні і зелений хрипатий вор, не тільки не вдосконалює їх але й хоче просто зовсім взяти під контроль щоб гребти останнє бабло із воюючої країни
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25.07.2025 14:37 Ответить
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25.07.2025 13:51 Ответить
І в той самий час сьогодні 25 липня у Львові поховають дванадцятьох військовослужбовців які загинули у полоні в росіян. Усі воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
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25.07.2025 13:55 Ответить
Поки не почнемо вішати мародерів, толку не буде!!
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25.07.2025 14:09 Ответить
Зеленський в цьому винен бо не сприяє антикор. органам НАБУ/ САП. Шайка лєйка
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25.07.2025 14:35 Ответить
Спочатку, разом з ліпшім друганом своїм - Ермаком послати всіх на хер, провернути аферу з відміною зобов'язань України по боротьбі з корупцією, а потім зробити глубокий кніксен і попросити грошей у тих кого послав. Геніальна дурість!
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25.07.2025 15:18 Ответить
Коли б це був результат роботи НАБУ - це відразу б потрапило в заголовок, а для ОГП - "забагато честі" "Повідомлено..." - та й всього.
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25.07.2025 15:28 Ответить
Двум бабам , які керують районами Львівської міської ради - поставили у вину те , що ті заключили договір з комунальним підприємством Львівської міської ради ...
Не з якимось приватним , товариством з ОВ , чи т.п.
Чи ті баби мали детально провірити розшифровку будівельного косторису ?
Так - до директора комунального підприємства - повинні виникнути конкретні питання !
Але Офісу генеральненького прокурорчика - директорчик - мілко ...
Треба напустити важності , ну хоч на рівні районному
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25.07.2025 16:03 Ответить
 
 