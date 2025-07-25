Растрата 1,7 млн грн во время ликвидации ракетного удара: Сообщено о подозрении двум руководителям райадминистраций Львова. ФОТО
Исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительнице Галицкой районной администрации Львова сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.
Отмечается, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах. В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн грн.
Кроме того, директору коммунального предприятия прокуроры сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Вважати, що НАБУ+САП пильно стояли на варті недопущення доступу до того флакону - перебор. Але проблема в тому, що з ліквідацією їхньої незалежності той караул взагалі знімається....
Не з якимось приватним , товариством з ОВ , чи т.п.
Чи ті баби мали детально провірити розшифровку будівельного косторису ?
Так - до директора комунального підприємства - повинні виникнути конкретні питання !
Але Офісу генеральненького прокурорчика - директорчик - мілко ...
Треба напустити важності , ну хоч на рівні районному