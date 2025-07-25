Растрата 1,7 млн грн во время ликвидации ракетного удара: Сообщено о подозрении двум руководителям райадминистраций Львова. ФОТО

Исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительнице Галицкой районной администрации Львова сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

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Отмечается, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах. В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн грн.

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Кроме того, директору коммунального предприятия прокуроры сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.