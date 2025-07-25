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Розтрата 1,7 млн грн під час ліквідації ракетного удару: Повідомлено про підозру двом керівникам райадміністрацій Львова. ФОТО

Виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що зазначені посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

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Розтрата 1,7 млн грн при ліквідації ракетного удару по Львову

Зазначається, що підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів під час проведення ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон у постраждалих будинках. У результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн грн.

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Крім того, директору комунального підприємства прокурори повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розтрата 1,7 млн грн при ліквідації ракетного удару по Львову

Автор: 

Львів (3115) розтрата (264) Офіс Генпрокурора (3348) Львівська область (2501) Львівський район (85)


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час війни для мародерів - золоте дно, відповідно до постулату "війна все спише". А, якщо ще й мародери є складовою влади - то це для мародерів з влади повне ельдорадо і клондайк в одному флаконі.

Вважати, що НАБУ+САП пильно стояли на варті недопущення доступу до того флакону - перебор. Але проблема в тому, що з ліквідацією їхньої незалежності той караул взагалі знімається....
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25.07.2025 13:50 Відповісти
так, НАБУ/ САП не ідеальні і зелений хрипатий вор, не тільки не вдосконалює їх але й хоче просто зовсім взяти під контроль щоб гребти останнє бабло із воюючої країни
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25.07.2025 14:37 Відповісти
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25.07.2025 13:51 Відповісти
І в той самий час сьогодні 25 липня у Львові поховають дванадцятьох військовослужбовців які загинули у полоні в росіян. Усі воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
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25.07.2025 13:55 Відповісти
Поки не почнемо вішати мародерів, толку не буде!!
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25.07.2025 14:09 Відповісти
Зеленський в цьому винен бо не сприяє антикор. органам НАБУ/ САП. Шайка лєйка
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25.07.2025 14:35 Відповісти
Спочатку, разом з ліпшім друганом своїм - Ермаком послати всіх на хер, провернути аферу з відміною зобов'язань України по боротьбі з корупцією, а потім зробити глубокий кніксен і попросити грошей у тих кого послав. Геніальна дурість!
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25.07.2025 15:18 Відповісти
 
 