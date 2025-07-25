Розтрата 1,7 млн грн під час ліквідації ракетного удару: Повідомлено про підозру двом керівникам райадміністрацій Львова. ФОТО

Виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що зазначені посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

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Зазначається, що підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів під час проведення ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон у постраждалих будинках. У результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн грн.

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Крім того, директору комунального підприємства прокурори повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.