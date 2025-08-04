Коррупция на закупках дронов: "слуге народа" Кузнецову просят арест и 30 млн грн залога
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, уличенного на коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ, в виде ареста с залогом в 30 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"По согласованию генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела", - говорится в сообщении.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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Як не слузя - то хапуга!
Шозанах?
Пропоную Зеленському перейменувати свою партію в "Вороги народу".
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
САП повинна вимагати довічне ув'язнення з конфіскацією майна у всієї рідні до третього коліна.
Маніпуляції з закупівлями дронів під час війни - це зламані долі та втрачені життя. Багато життів.