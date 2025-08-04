Коррупция на закупках дронов: "слуге народа" Кузнецову просят арест и 30 млн грн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, уличенного на коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ, в виде ареста с залогом в 30 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"По согласованию генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела", - говорится в сообщении.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

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Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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