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Новости Коррупция на закупках дронов
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Коррупция на закупках дронов: "слуге народа" Кузнецову просят арест и 30 млн грн залога

Коррупция на дронах и РЭБ Кузнецову просят 30 млн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, уличенного на коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ, в виде ареста с залогом в 30 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"По согласованию генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела", - говорится в сообщении.

Читайте: Восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины, - Еврокомиссия

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Читайте также: Закупил по завышенным ценам оборудование для координационных центров: Сообщено о подозрении правоохранителю на Закарпатье, - ГБР. ФОТО

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Читайте: Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

Автор: 

коррупция (8609) САП (2275) закупки (797) Кузнецов Алексей (1)


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Топ комментарии
+6
Tanya Adams:Мартина Богуславець
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
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04.08.2025 15:29 Ответить
+4
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04.08.2025 15:27 Ответить
+3
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
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04.08.2025 15:32 Ответить
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Промахнулся, не попал .
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04.08.2025 15:26 Ответить
Копійки, аж мені соромно...
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04.08.2025 15:23 Ответить
Він ше не зник з радарів - може вже в Австрії приміряє лижі?
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04.08.2025 15:23 Ответить
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04.08.2025 15:27 Ответить
"слузі народу" Кузнєцову просять арешт і 30 млн грн застави

Як не слузя - то хапуга!
Шозанах?
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04.08.2025 15:28 Ответить
Таке відбувається тоді, коли до влади потрапляють слуги...
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04.08.2025 15:41 Ответить
Не знущайтесь з "Слуги народу" Кузнецова, він нічим не гірший від саоїх однопартійців.
Пропоную Зеленському перейменувати свою партію в "Вороги народу".
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04.08.2025 15:29 Ответить
Tanya Adams:Мартина Богуславець
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
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04.08.2025 15:29 Ответить
Круто
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04.08.2025 15:31 Ответить
Яка застава, вирок та конфіскація,повна.
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04.08.2025 15:31 Ответить
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
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04.08.2025 15:32 Ответить
Виправдають, і нагородять новими грошовими та поважними посадами. У нас тих дронів, що Педро в Бразилії! Навіть в США продавати будемо!

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04.08.2025 15:33 Ответить
САП неправильно просить. І взагалі неправильно, що просить.
САП повинна вимагати довічне ув'язнення з конфіскацією майна у всієї рідні до третього коліна.
Маніпуляції з закупівлями дронів під час війни - це зламані долі та втрачені життя. Багато життів.
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04.08.2025 15:38 Ответить
********, це торгівля на крові чи ще ні? Ваш обранець нажавався на життях солдат чі ні, чи це ми не пАнИмаемти єта другое?
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04.08.2025 15:46 Ответить
«Да пАймітє ви уже нАканецто, що українцям фантастично повезло - на чолі усіх цих його власних призначенців, серед яких повно нікчем, мародерів, крадіїв, хабарників, зрадників, українофобів, ухилянтів-втікачів стоїть кристально чистий та найдосвідчений політик ! »
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04.08.2025 16:08 Ответить
 
 