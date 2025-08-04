Корупція на закупівлі дронів: "слугу народу" Кузнєцова арештували з правом застави на 8 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний для нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Кузнєцова взяли під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.

Крім того, ВАКС визначив для Кузнєцова низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

прибувати за викликом до детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця проживання/роботи;

здати паспорти для виїзду за кордон;

не відлучатися з Києва та області.

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Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

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Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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