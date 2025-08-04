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Новини Корупція на закупівлі дронів
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Корупція на закупівлі дронів: "слугу народу" Кузнєцова арештували з правом застави на 8 млн грн

Олексія Кузнєцова арештували у справі про корупцію на закупівлях

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний  для нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова,  який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Так, Кузнєцова взяли під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.

Крім того, ВАКС визначив для Кузнєцова низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

  • прибувати за викликом до детектива, прокурора, суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання/роботи;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • не відлучатися з Києва та області.

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Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

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Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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Автор: 

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Вийде під заставу, потім туди-сюди далі-подалі все забудеться, в підсумку справа завершиться угодою про визняння вини в обмін на звільнення від покарання, а фірми які заробляли на перепродажу дронів - відійдуть "потрібним" людям.
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04.08.2025 15:50 Відповісти
Його хоча б зважать та сфотаграфують - перед тим як відпустити?
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04.08.2025 15:51 Відповісти
8 лямов?
Всього 8 лямів!?
Да ця Zeлена свиня на піпіфакс більш за місяць витрачає та на життях солдат більше заробила на місяць. .
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04.08.2025 15:51 Відповісти
Мали ж дати 30 лямів застави - суд глянув на ряху і розчулився?
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04.08.2025 15:55 Відповісти
Ну яка може бути застава, у нас війна, громадянин своїми діями наніс шкоду обороноздатності та економічній безпеці держави, це Стаття 111 державна зрада, там немає застав.
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04.08.2025 15:57 Відповісти
простити і забути , его дід розвідником був - forgive and forget
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04.08.2025 15:58 Відповісти
Эта херня с "заставами" при воровстве в военных поставках так и будет продолжаться ? Это-же не первый случай ... Это только один открытый факт ...
А потерянные жизни ребят какой "суммой" будем "считать " ?
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04.08.2025 15:59 Відповісти
 
 