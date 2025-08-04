ВАКС обирає запобіжні заходи ексголові Мукачівської РДА Гайдаю та "слузі народу" Кузнєцову. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Вищий антикорупційний суд призначив на 4 серпня 2025 року засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ексголові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та народному депутату України від "Слуги Народу" Олексію Кузнєцову, які підозрюються у причетності до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Як зазначається, здійснюватиметься трансляція судового засідання на YouTube каналі Антикорсуду.

Зазначимо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу ексголові Мукачівської РДА Гайдаю вже розпочато. Відбувається трансляція судового засідання.

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Трансляція доступна за посиланням.

Також ВАКС розпочав розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу Кузнєцову. Трансляція доступна за посиланням.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

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Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.