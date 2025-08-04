УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Корупція на закупівлі дронів
2 519 21

Корупція на закупівлі дронів: повідомлено про підозру шістьом фігурантам, серед них - "слуга народу" Кузнєцов та Гайдай

корупція на дронах

НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, серед них:

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • народний депутат України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;
  • директорка підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая

"Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ", - наголошують у НАБУ.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Автор: 

НАБУ (5399) корупція (4755) закупівлі (3516) Гайдай ЛОГА (924)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
зеленський зібрав під своїм прапором усю нечисть
показати весь коментар
04.08.2025 12:16 Відповісти
+9
Ненажери зеленосракі. Крадуть не зважаючи як хлопцям тяжко на фронті. Сук до стіни бо це ніколи не закінчеться.
показати весь коментар
04.08.2025 12:18 Відповісти
+8
та так. Завжди вірив Арахамії. Чесне й одухотворене лице порядної людини
показати весь коментар
04.08.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленський зібрав під своїм прапором усю нечисть
показати весь коментар
04.08.2025 12:16 Відповісти
Їх б в одну колонію..
показати весь коментар
04.08.2025 12:25 Відповісти
Добре що хоч Арахамія чесна людина і на дронах нічого не вкрав. А то зовсім негарно б вийшло...
показати весь коментар
04.08.2025 12:17 Відповісти
та так. Завжди вірив Арахамії. Чесне й одухотворене лице порядної людини
показати весь коментар
04.08.2025 12:19 Відповісти
🤣
показати весь коментар
04.08.2025 12:21 Відповісти
Славімо його...
показати весь коментар
04.08.2025 12:35 Відповісти
Ти, напевно, морди Кухнєцова не бачив!
там сама святість... особливо в очах...
показати весь коментар
04.08.2025 12:49 Відповісти
поділяться і будуть виправдані
показати весь коментар
04.08.2025 12:18 Відповісти
Ненажери зеленосракі. Крадуть не зважаючи як хлопцям тяжко на фронті. Сук до стіни бо це ніколи не закінчеться.
показати весь коментар
04.08.2025 12:18 Відповісти
Набагато гірше - кожна вкрадена ними гривня вбиває наших воїнів, цивільних в тому числі і дітей!
показати весь коментар
04.08.2025 12:24 Відповісти
Така влада набагато гірше ворогів! 76 відсотків не розуміє?
показати весь коментар
04.08.2025 13:36 Відповісти
Через якийсь проміжок часу вибухне новий зелено-ригівський скандал , а ці фігуранти, хто послом в затишну країну, а хто "тихенько в ліс". Прикладів цьому гора і маленький возик.
показати весь коментар
04.08.2025 12:27 Відповісти
А може і принесуть в жертву, як баранів. Але це все одно несистемні дії проти обраних корупціонерів. Для імітації. Щоб відволікти від міндичей, чернишових і всяких арахамій на чолі з жОПой.
показати весь коментар
04.08.2025 12:48 Відповісти
сором і ганьбa
показати весь коментар
04.08.2025 12:29 Відповісти
І всі пацієнти з хорошими зарплатами .
показати весь коментар
04.08.2025 12:32 Відповісти
Когда уже доберетесь до агента козыря,помощник сивковича тоже уже готов к камере,работайте ******
показати весь коментар
04.08.2025 12:50 Відповісти
Гарна новина. Може хоч НАБУ та САП відкриють очі на цих "патріотів",які на бюджеті вже стали доларовими мільйонерами,прикриваючись волонтерством, посадами та депутатським прикриттям. Просто тварі ненажерливі. Щоб ви передохли разом з своїми ублюдками!!
показати весь коментар
04.08.2025 12:53 Відповісти
треба тільки розтріл без слідства та суду для цих злодіїв, все інше не дойде до їх ожирілих макитрррр
показати весь коментар
04.08.2025 12:57 Відповісти
а также зеленский, ермак, чернышев- откат
показати весь коментар
04.08.2025 13:00 Відповісти
треба виходити та вимагати смертну кару через повішення на Майдані, ми не можемо дозволити зжерти нашу Україні цим ********* - андрофагам....
показати весь коментар
04.08.2025 13:00 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 13:20 Відповісти
 
 