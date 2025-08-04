Коррупция на закупках дронов: о подозрении сообщили шестерым фигурантам, среди них - "слуга народа" Кузнецов и Гайдай
НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, среди них:
- бывший председатель Луганской областной государственной администрации - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- народный депутат Украины - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- начальник городской военной администрации - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
- директор предприятия-производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
"Бенефициару и директору предприятия-производителя БПЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ", - отмечают в НАБУ.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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там сама святість... особливо в очах...
жОП ой.
Виходить, що "Захід" серйозно зайнявся питанням корупції в Україні.
Виходить, що "нечисті" в Україні більше, ніж можна уявити!?
Але залишаються питання:
1. Хто проведе чесний, неупереджений і справедливий суд, адже судова система України корумпована на 99,99999999999999999999999999% !?
2. Ну та Бог з ними - з судами... О.К. накарлякають вони якісь там обвинувалні рішення... Але..!?
Якщо ниточка буде витися до Зеленського, Єрмака, Шмигаля, Сирського, Залужного і т.д... Що Далі!? Знов "обмежена справедливість"... Конкретне питання: "Ви, уявляєте суд над Зеленським зараз!?"