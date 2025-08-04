Коррупция на закупках дронов: о подозрении сообщили шестерым фигурантам, среди них - "слуга народа" Кузнецов и Гайдай

НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, среди них:

бывший председатель Луганской областной государственной администрации - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

народный депутат Украины - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

начальник городской военной администрации - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

командир воинской части Национальной гвардии Украины - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;

директор предприятия-производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

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"Бенефициару и директору предприятия-производителя БПЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ", - отмечают в НАБУ.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

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Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.