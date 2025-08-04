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Новости Коррупция на закупках дронов
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Коррупция на закупках дронов: о подозрении сообщили шестерым фигурантам, среди них - "слуга народа" Кузнецов и Гайдай

коррупция на дронах

НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, среди них:

  • бывший председатель Луганской областной государственной администрации - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • народный депутат Украины - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • начальник городской военной администрации - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • командир воинской части Национальной гвардии Украины - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
  • директор предприятия-производителя БПЛА - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко и главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая

"Бенефициару и директору предприятия-производителя БПЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ", - отмечают в НАБУ.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Также читайте: Коррупция на закупке дронов: нардепа Кузнецова отстранили от руководства областной организацией партии "Слуги народа"

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Автор: 

НАБУ (4509) коррупция (8609) закупки (797) Гайдай ЛОГА (719)


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Топ комментарии
+19
зеленський зібрав під своїм прапором усю нечисть
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04.08.2025 12:16 Ответить
+13
Ненажери зеленосракі. Крадуть не зважаючи як хлопцям тяжко на фронті. Сук до стіни бо це ніколи не закінчеться.
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04.08.2025 12:18 Ответить
+8
та так. Завжди вірив Арахамії. Чесне й одухотворене лице порядної людини
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04.08.2025 12:19 Ответить
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зеленський зібрав під своїм прапором усю нечисть
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04.08.2025 12:16 Ответить
Їх б в одну колонію..
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04.08.2025 12:25 Ответить
Бо він в пешу чергу такий самий злодій, як і вони!!!
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04.08.2025 14:23 Ответить
Добре що хоч Арахамія чесна людина і на дронах нічого не вкрав. А то зовсім негарно б вийшло...
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04.08.2025 12:17 Ответить
та так. Завжди вірив Арахамії. Чесне й одухотворене лице порядної людини
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04.08.2025 12:19 Ответить
🤣
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04.08.2025 12:21 Ответить
Славімо його...
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04.08.2025 12:35 Ответить
Ти, напевно, морди Кухнєцова не бачив!
там сама святість... особливо в очах...
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04.08.2025 12:49 Ответить
Ще й талановитої людини. Він нагадує композитора Клода Дебюссі в момент написання опери
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04.08.2025 14:46 Ответить
поділяться і будуть виправдані
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04.08.2025 12:18 Ответить
Ненажери зеленосракі. Крадуть не зважаючи як хлопцям тяжко на фронті. Сук до стіни бо це ніколи не закінчеться.
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04.08.2025 12:18 Ответить
Набагато гірше - кожна вкрадена ними гривня вбиває наших воїнів, цивільних в тому числі і дітей!
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04.08.2025 12:24 Ответить
Така влада набагато гірше ворогів! 76 відсотків не розуміє?
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04.08.2025 13:36 Ответить
Через якийсь проміжок часу вибухне новий зелено-ригівський скандал , а ці фігуранти, хто послом в затишну країну, а хто "тихенько в ліс". Прикладів цьому гора і маленький возик.
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04.08.2025 12:27 Ответить
А може і принесуть в жертву, як баранів. Але це все одно несистемні дії проти обраних корупціонерів. Для імітації. Щоб відволікти від міндичей, чернишових і всяких арахамій на чолі з жОПой.
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04.08.2025 12:48 Ответить
сором і ганьбa
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04.08.2025 12:29 Ответить
І всі пацієнти з хорошими зарплатами .
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04.08.2025 12:32 Ответить
Когда уже доберетесь до агента козыря,помощник сивковича тоже уже готов к камере,работайте ******
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04.08.2025 12:50 Ответить
Гарна новина. Може хоч НАБУ та САП відкриють очі на цих "патріотів",які на бюджеті вже стали доларовими мільйонерами,прикриваючись волонтерством, посадами та депутатським прикриттям. Просто тварі ненажерливі. Щоб ви передохли разом з своїми ублюдками!!
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04.08.2025 12:53 Ответить
треба тільки розтріл без слідства та суду для цих злодіїв, все інше не дойде до їх ожирілих макитрррр
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04.08.2025 12:57 Ответить
а также зеленский, ермак, чернышев- откат
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04.08.2025 13:00 Ответить
треба виходити та вимагати смертну кару через повішення на Майдані, ми не можемо дозволити зжерти нашу Україні цим ********* - андрофагам....
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04.08.2025 13:00 Ответить
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04.08.2025 13:20 Ответить
Який парад,цивільних на шибеницю,військових розстріляти.
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04.08.2025 14:18 Ответить
Дуже цікава ситуація склалася!
Виходить, що "Захід" серйозно зайнявся питанням корупції в Україні.
Виходить, що "нечисті" в Україні більше, ніж можна уявити!?
Але залишаються питання:
1. Хто проведе чесний, неупереджений і справедливий суд, адже судова система України корумпована на 99,99999999999999999999999999% !?
2. Ну та Бог з ними - з судами... О.К. накарлякають вони якісь там обвинувалні рішення... Але..!?
Якщо ниточка буде витися до Зеленського, Єрмака, Шмигаля, Сирського, Залужного і т.д... Що Далі!? Знов "обмежена справедливість"... Конкретне питання: "Ви, уявляєте суд над Зеленським зараз!?"
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04.08.2025 14:26 Ответить
 
 