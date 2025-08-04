ВАКС выбирает меры пресечения экспредседателю Мукачевской РГА Гайдаю и "слуге народа" Кузнецову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд назначил на 4 августа 2025 года заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и народному депутату Украины от "Слуги народа" Алексею Кузнецову, которые подозреваются в причастности к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Как отмечается, будет осуществляться трансляция судебного заседания на YouTube канале Антикорсуда.
Отметим, что рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Гайдаю уже начато. Происходит трансляция судебного заседания.
Трансляция доступна по ссылке.
Также ВАКС приступил к рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения Кузнецову. Трансляция доступна по ссылке.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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