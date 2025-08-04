Коррупция на закупках дронов: "слугу народа" Кузнецова арестовали с правом залога в 8 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Так, Кузнецова взяли под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 миллионов гривен.
Кроме того, ВАКС определил для Кузнецова ряд процессуальных обязанностей, в частности:
- прибывать по вызову к детективу, прокурору, суду;
- сообщать об изменении места жительства/работы;
- сдать паспорта для выезда за границу;
- не отлучаться из Киева и области.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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Всього 8 лямів!?
Да ця Zeлена свиня на піпіфакс більш за місяць витрачає та на життях солдат більше заробила на місяць. .
СБУ уже готує операцію по спасінню арештанта
А потерянные жизни ребят какой "суммой" будем "считать " ?
Наприклад партія мародери і корупціонери"
КорупціяЗеленського, блок мародерів імені Зеленського
На болотах "єдім расію", у нас буде "крадем Україну".
Може варто порахувати, скільки хлопців та дівчат через отаку сволоту втратили здоров'я/життя, тому що не було достатньо дронів? Як тут можна взагалі рахувати якісь гроші? Це - довічне або смертна кара.