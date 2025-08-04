РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10036 посетителей онлайн
Новости Коррупция на закупках дронов
2 660 35

Коррупция на закупках дронов: "слугу народа" Кузнецова арестовали с правом залога в 8 млн грн

Алексея Кузнецова арестовали по делу о коррупции на закупках

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, Кузнецова взяли под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 миллионов гривен.

Кроме того, ВАКС определил для Кузнецова ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • прибывать по вызову к детективу, прокурору, суду;
  • сообщать об изменении места жительства/работы;
  • сдать паспорта для выезда за границу;
  • не отлучаться из Киева и области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВАКС избирает меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Гайдаю и "слуге народа" Кузнецову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Читайте также: Закупил по завышенным ценам оборудование для координационных центров: Сообщено о подозрении правоохранителю на Закарпатье, - ГБР. ФОТО

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА с правом внести залог в 30 млн гривен. ФОТО

Автор: 

арест (10468) коррупция (8609) закупки (797) мера пресечения (496) Кузнецов Алексей (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
8 лямов?
Всього 8 лямів!?
Да ця Zeлена свиня на піпіфакс більш за місяць витрачає та на життях солдат більше заробила на місяць. .
показать весь комментарий
04.08.2025 15:51 Ответить
+11
Ну яка може бути застава, у нас війна, громадянин своїми діями наніс шкоду обороноздатності та економічній безпеці держави, це Стаття 111 державна зрада, там немає застав.
показать весь комментарий
04.08.2025 15:57 Ответить
+8
Эта херня с "заставами" при воровстве в военных поставках так и будет продолжаться ? Это-же не первый случай ... Это только один открытый факт ...
А потерянные жизни ребят какой "суммой" будем "считать " ?
показать весь комментарий
04.08.2025 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вийде під заставу, потім туди-сюди далі-подалі все забудеться, в підсумку справа завершиться угодою про визняння вини в обмін на звільнення від покарання, а фірми які заробляли на перепродажу дронів - відійдуть "потрібним" людям.
показать весь комментарий
04.08.2025 15:50 Ответить
Ну не міг Кузнєцов пропустити свій можливо єдиний в житті шанс. Манить.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:14 Ответить
Прокурори просили 30 а 30-8 =22 це заробіток суддів та прокурорів за всего ліш одне судове засідання, а потім питаем відкіля у них такі величезні статки
показать весь комментарий
04.08.2025 18:39 Ответить
Його хоча б зважать та сфотаграфують - перед тим як відпустити?
показать весь комментарий
04.08.2025 15:51 Ответить
А шо такоє?Правила спортивного рибальства не порушено.Я в них ніде не бачив,що такого "жирного карася" треба зразу жарити.Ознайомтесь самі,якщо не ймете віри.
https://darg.gov.ua/_ribalimo_za_novimi_pravilami_0_0_0_12259_1.html
показать весь комментарий
04.08.2025 16:14 Ответить
Так я ж про те й кажу!
показать весь комментарий
04.08.2025 16:19 Ответить
Я зрозумів Ваш зарказм.Просто уточнив правила.
показать весь комментарий
04.08.2025 16:21 Ответить
🤝
показать весь комментарий
04.08.2025 16:38 Ответить
8 лямов?
Всього 8 лямів!?
Да ця Zeлена свиня на піпіфакс більш за місяць витрачає та на життях солдат більше заробила на місяць. .
показать весь комментарий
04.08.2025 15:51 Ответить
Доволі зважене рішення судді. Вісім лямів для Слуги це насіння. А хтось же повинен закони антикорупційні приймати у Верховній зРаді! То-то і воно.
показать весь комментарий
04.08.2025 16:08 Ответить
Там в багажнику автівки вже половина суми лежала, остальні нехай з бардачка дістане. До вечера випустять.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:47 Ответить
Мали ж дати 30 лямів застави - суд глянув на ряху і розчулився?
показать весь комментарий
04.08.2025 15:55 Ответить
Єрмак подзвонив і заборонив.
СБУ уже готує операцію по спасінню арештанта
показать весь комментарий
04.08.2025 16:30 Ответить
Ну яка може бути застава, у нас війна, громадянин своїми діями наніс шкоду обороноздатності та економічній безпеці держави, це Стаття 111 державна зрада, там немає застав.
показать весь комментарий
04.08.2025 15:57 Ответить
За невинним словом "обороноздатність" - тисячі життів.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:14 Ответить
Тому розглядати такі справи треба за статтями про серійні вбивства організованим злочинним угрупуванням з метою наживи. Без застави.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:49 Ответить
простити і забути , его дід розвідником був - forgive and forget
показать весь комментарий
04.08.2025 15:58 Ответить
Эта херня с "заставами" при воровстве в военных поставках так и будет продолжаться ? Это-же не первый случай ... Это только один открытый факт ...
А потерянные жизни ребят какой "суммой" будем "считать " ?
показать весь комментарий
04.08.2025 15:59 Ответить
Для такої птахи і тільки 8 млн? Коли партію "Слуг"ЗЕленський створював то по об'явам баранів набирав.
показать весь комментарий
04.08.2025 16:09 Ответить
Тобто з кожного дрона лише по гривні середньостатистично??
показать весь комментарий
04.08.2025 16:10 Ответить
У залі суду розрахувався. Ще й подякував.
показать весь комментарий
04.08.2025 16:13 Ответить
Хто кому подякував?Суддя Кузнєцову?
показать весь комментарий
04.08.2025 16:17 Ответить
це картона дурилка та відволікання уваги....наф нам цей поц...Як там миндич та чернишов ?? Чи до них у сап вже питань немає....
показать весь комментарий
04.08.2025 16:22 Ответить
"Новий" Кабміндіч ще не роздуплився, на чий млин воду лити. Всі очікують розпоряджень з ОПи. А про депутуток ВР можна навіть не згадувати, вони вже сьомий рік нічого не вирішують. СБУ, ДБР, полюція та інші контори теж вже давно смокчуть кістку ОПи. Розходимося...
показать весь комментарий
04.08.2025 17:19 Ответить
Читаю партію слугу урода треба перейменувати так щоб було ясно з ким маємо справу.
Наприклад партія мародери і корупціонери"
КорупціяЗеленського, блок мародерів імені Зеленського
показать весь комментарий
04.08.2025 16:29 Ответить
Голобородько все копіює зі "старшого брата" (у його випадку це "братерство" доречно).
На болотах "єдім расію", у нас буде "крадем Україну".
показать весь комментарий
04.08.2025 17:23 Ответить
ща Буданов довідку на виїзд за кордон дасть. И охорону також.
показать весь комментарий
04.08.2025 16:41 Ответить
Для чого палите Буданова? Людина на цьому, можливо, заробляє на хліб насущний.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:10 Ответить
Якщо йому не вистачає, нехай у корєша гогілашвілі бере в борг. Колишній замміністра МВС мабуть встиг наколядувати на посаді.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:25 Ответить
Вкрали мільярди а застава лише 8 млн, мабуть хтось з гори дав вказівку суддям, той хто саме і кришував всю цю схему, і лише буде тільки одним депутатом з підозрою більше, жоден з яких так і не отримав судового вироку
показать весь комментарий
04.08.2025 16:41 Ответить
******* задачу для третього класу:1. Згідно відкритих даних МО- Умерова-Джумадінова держава планує закупити біля 4 мільонів ФПВ , а також статистики поданої ген.штабом за рік ліквідовують біля 400 тис. окупантів 70% це ФПВ тобто 400*0,7=280 тис. за допомогою ФПВ. Українські втрати згідно того що казав Зеленський 3 місяця тому приблизно 600 тис. , а це приблизно у 2 раза меньше за окупантів з яких теж приблизно 70% від ФПВ. Питання якщо згідно нанних НАБУ корупція складає 30% то скільки втрат нанесли корупціонери силам оборони тільки за рік. ******* 400 тис втрати РФ в рік : 2=200 втрати України в рік з яких 70% від ворожих ФПВ=140 тис. корупція складає 30% - 140*03= 42 тис. вбитими і поранени тільки від корупції не враховуючи "дебільних" наказів , а крадуть не тільки на ФПВ , а на всьму. І за це 8 мільнів застави?, може краще іх послати на курси розмінування?
показать весь комментарий
04.08.2025 16:50 Ответить
Один загиблий воїн - 15 000 000 сім'ї героя. Так пообіцяв блазень у своїх гундосиках?
Може варто порахувати, скільки хлопців та дівчат через отаку сволоту втратили здоров'я/життя, тому що не було достатньо дронів? Як тут можна взагалі рахувати якісь гроші? Це - довічне або смертна кара.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:33 Ответить
А завтра ця істота прийде голосувати до ВР і приймати закони за якими мають жити українці? Серйозно? Зеленое кодло саме поняття Закону зробило кримінальним.
показать весь комментарий
04.08.2025 17:55 Ответить
Здається мені, що показово наловили жменю бичків щоби акули далі жирували.
показать весь комментарий
04.08.2025 18:03 Ответить
8 млн??? це в них кишенькові гроші....що за застави для своїх?
показать весь комментарий
04.08.2025 18:05 Ответить
 
 