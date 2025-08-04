Коррупция на закупках дронов: "слугу народа" Кузнецова арестовали с правом залога в 8 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, Кузнецова взяли под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 миллионов гривен.

Кроме того, ВАКС определил для Кузнецова ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать по вызову к детективу, прокурору, суду;

сообщать об изменении места жительства/работы;

сдать паспорта для выезда за границу;

не отлучаться из Киева и области.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

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Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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