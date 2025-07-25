Суд взял под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА с правом внести залог в 30 млн гривен. ФОТО

Соломенский районный суд арестовал бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого с правом внести залог в 30 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По ходатайству следователей ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуроров Киевской городской прокуратуры Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

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Определен залог

Также ему определен размер залога в 30 млн гривен. Срок действия меры пресечения - до 20 сентября 2025 года.





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Что предшествовало

Напомним, бывшего чиновника подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Так, подозреваемые в составе группы, в которую входили должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам предоставляли услуги киевлянам, завладели 75 млн гривен из 150 млн гривен, выделенных из городского бюджета.

Действия бывшего руководителя Департамента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.