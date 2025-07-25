Суд взял под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА с правом внести залог в 30 млн гривен. ФОТО
Соломенский районный суд арестовал бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого с правом внести залог в 30 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По ходатайству следователей ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуроров Киевской городской прокуратуры Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.
Определен залог
Также ему определен размер залога в 30 млн гривен. Срок действия меры пресечения - до 20 сентября 2025 года.
Что предшествовало
Напомним, бывшего чиновника подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Так, подозреваемые в составе группы, в которую входили должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам предоставляли услуги киевлянам, завладели 75 млн гривен из 150 млн гривен, выделенных из городского бюджета.
Действия бывшего руководителя Департамента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
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ЗЄ треба серити на КМДА, а не на своїх кумів та друзів.
Тому чувака з КМДА за мільйони СБУ пресує, а Чернишова за мільярди охороняє від НАБУ.
Там добре засіяно клорупцією на всіх рівнях.
На мітингах якось без таких як ти ...
Про це стало відомо з оприлюдненого на Офіційному порталі Києва розпорядження №429, яке мер Віталій Кличко видав 30 травня 2025 року.
У грудні 2024 року Світлий отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу: прокуратура підозрює його у підробці медичних довідок про нібито наявність у нього тяжких захворювань. З цими документами він отримав статус особи з ІІ групою інвалідності, і протягом 2022-2024 років отримав 283 тисяч гривень пенсійних виплат.
21 березня співробітники Служби безпеки України вручили підозри заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Слідство вважає, що посадовці могли бути причетні до привласнення або розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України). За даними СБУ йшлося про розслідування привласнення майже 60 млн грн, виділених на паліативну допомогу. Серед підозрюваних - також колишній посадовець КМДА, який нині керує столичною психлікарнею. Його затримали при спробі втечі за кордон. Загалом про підозри у тій справі було повідомлено чотирьом особам, серед яких - двоє заступників Світлого.