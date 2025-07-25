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Суд взял под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА с правом внести залог в 30 млн гривен. ФОТО

Соломенский районный суд арестовал бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого с правом внести залог в 30 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По ходатайству следователей ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуроров Киевской городской прокуратуры Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

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Определен залог

Также ему определен размер залога в 30 млн гривен. Срок действия меры пресечения - до 20 сентября 2025 года.

Арестовали с правом залога Руслана Светлого.
Арестовали с правом залога Руслана Светлого.

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Что предшествовало

Напомним, бывшего чиновника подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Так, подозреваемые в составе группы, в которую входили должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам предоставляли услуги киевлянам, завладели 75 млн гривен из 150 млн гривен, выделенных из городского бюджета.

Действия бывшего руководителя Департамента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Автор: 

арест (10467) залог (527) КГГА (2997)


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Якщо зможе внести таку заставу, то його правильно взяли під варту. Мабуть судді все міряють по своїм, або оп можливостям
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25.07.2025 14:29 Ответить
А міністра соцполітики ніхто заарештувати небажає???
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25.07.2025 14:31 Ответить
Зрозуміло, що ні.

ЗЄ треба серити на КМДА, а не на своїх кумів та друзів.

Тому чувака з КМДА за мільйони СБУ пресує, а Чернишова за мільярди охороняє від НАБУ.
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25.07.2025 14:36 Ответить
Знаєте, я через ковід й рукожопість лікарів інв І гр вже 5 років. Так от - за всіма законами й нормативами повинна кожні 2 роки отримувати путівки, засоби реабілітації. Кожен місяць - засоби гігієни. Так от - візочок, ходунки й засоби гігієни вибила тупо через КМДА. Проходження переінвалідізації - КМДА...а все, що стосується соцстраху мене слало за кораблем...
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25.07.2025 14:44 Ответить
А шо оці пів року як звільнили і тільки зараз до нього руки дійшли? Його ж за щось звільняли, від таких посад за власним бажанням не відмовляються...
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25.07.2025 14:33 Ответить
Клічко ти не "ганяй понти" примазуючись до мітингувальників, ти порядок наведи в своїй КМДА.

Там добре засіяно клорупцією на всіх рівнях.

На мітингах якось без таких як ти ...
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25.07.2025 14:42 Ответить
Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився звільнити з посади директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого. Звільнення топчиновника столичної мерії, чий департамент, можна сказати, "потонув" в кримінальних проважденнях щодо "розпилу" бюджету, відбулося "за угодою сторін".
Про це стало відомо з оприлюдненого на Офіційному порталі Києва розпорядження №429, яке мер Віталій Кличко видав 30 травня 2025 року.
У грудні 2024 року Світлий отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу: прокуратура підозрює його у підробці медичних довідок про нібито наявність у нього тяжких захворювань. З цими документами він отримав статус особи з ІІ групою інвалідності, і протягом 2022-2024 років отримав 283 тисяч гривень пенсійних виплат.
21 березня співробітники Служби безпеки України вручили підозри заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Слідство вважає, що посадовці могли бути причетні до привласнення або розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України). За даними СБУ йшлося про розслідування привласнення майже 60 млн грн, виділених на паліативну допомогу. Серед підозрюваних - також колишній посадовець КМДА, який нині керує столичною психлікарнею. Його затримали при спробі втечі за кордон. Загалом про підозри у тій справі було повідомлено чотирьом особам, серед яких - двоє заступників Світлого.
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25.07.2025 16:29 Ответить
 
 