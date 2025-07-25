Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом внести заставу у 30 млн гривень. ФОТО
Солом’янський районний суд заарештував колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого з правом внести заставу у 30 млн гривень.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За клопотанням слідчих ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та прокурорів Київської міської прокуратури Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.
Визначено заставу
Також йому визначено розмір застави у 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.
Що передувало
Нагадаємо, колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
Так, підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн гривень зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.
Дії колишнього керівника Департаменту кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
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ЗЄ треба серити на КМДА, а не на своїх кумів та друзів.
Тому чувака з КМДА за мільйони СБУ пресує, а Чернишова за мільярди охороняє від НАБУ.
Там добре засіяно клорупцією на всіх рівнях.
На мітингах якось без таких як ти ...