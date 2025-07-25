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Новини Фото Розкрадання коштів Розкрадання 60 млн грн у КМДА
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Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом внести заставу у 30 млн гривень. ФОТО

Солом’янський районний суд заарештував колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого з правом внести заставу у 30 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За клопотанням слідчих ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та прокурорів Київської міської прокуратури Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

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Визначено заставу

Також йому визначено розмір застави у 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.

Заарештували з правом застави Руслана Світлого
Заарештували з правом застави Руслана Світлого

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Що передувало

Нагадаємо, колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Так, підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн гривень зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.

Дії колишнього керівника Департаменту кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Автор: 

арешт (2544) застава (700) КМДА (2388)


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Якщо зможе внести таку заставу, то його правильно взяли під варту. Мабуть судді все міряють по своїм, або оп можливостям
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25.07.2025 14:29 Відповісти
А міністра соцполітики ніхто заарештувати небажає???
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25.07.2025 14:31 Відповісти
Зрозуміло, що ні.

ЗЄ треба серити на КМДА, а не на своїх кумів та друзів.

Тому чувака з КМДА за мільйони СБУ пресує, а Чернишова за мільярди охороняє від НАБУ.
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25.07.2025 14:36 Відповісти
Знаєте, я через ковід й рукожопість лікарів інв І гр вже 5 років. Так от - за всіма законами й нормативами повинна кожні 2 роки отримувати путівки, засоби реабілітації. Кожен місяць - засоби гігієни. Так от - візочок, ходунки й засоби гігієни вибила тупо через КМДА. Проходження переінвалідізації - КМДА...а все, що стосується соцстраху мене слало за кораблем...
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25.07.2025 14:44 Відповісти
А шо оці пів року як звільнили і тільки зараз до нього руки дійшли? Його ж за щось звільняли, від таких посад за власним бажанням не відмовляються...
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25.07.2025 14:33 Відповісти
Клічко ти не "ганяй понти" примазуючись до мітингувальників, ти порядок наведи в своїй КМДА.

Там добре засіяно клорупцією на всіх рівнях.

На мітингах якось без таких як ти ...
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25.07.2025 14:42 Відповісти
 
 