САП просить суд обрати ексголові Мукачівської РДА Гайдаю арешт із заставою у 30 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові Мукачівської райдержадміністрації Сергію Гайдаю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 30 млн 280 грн.

Про це заявив слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий під час судового засідання 4 серпня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"До слідчого суді надійшло клопотання... подане детективом Національного антикорупційного бюро України Капличним і погоджене прокурором САП. У клопотанні детектив просив застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 30 млн 280 грн", - розповів суддя.

У разі внесення застави прокурори вимагають, щоб Гайдав здав на зберігання паспорти для виїзду за кордон і не залишав межі міста Ужгород Закарпатської області без дозволу детектива НАБУ.

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Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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