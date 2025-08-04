САП просит суд избрать экс-главе Мукачевской РГА Гайдаю арест с залогом в 30 млн гривен
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство об избрании меры пресечения бывшему председателю Мукачевской райгосадминистрации Сергею Гайдаю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн 280 грн.
Об этом заявил следственный судья ВАКС Игорь Строгий во время судебного заседания 4 августа, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"В следственный суд поступило ходатайство... поданное детективом Национального антикоррупционного бюро Украины Капличным и согласованное прокурором САП. В ходатайстве детектив просил применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 30 млн 280 грн", - рассказал судья.
В случае внесения залога прокуроры требуют, чтобы Гайдав сдал на хранение паспорта для выезда за границу и не покидал пределы города Ужгород Закарпатской области без разрешения детектива НАБУ.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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БрутСергей ?" ))