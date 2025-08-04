Суд взял под стражу Гайдая на 60 дней - залог в размере 10 млн гривен

Бывшему председателю Мукачевской РГА Сергею Гайдаю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью залога в размере 10 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ВАКС определил для Гайдая ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;

не отлучаться из Ужгорода без разрешения;

сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;

сдать загранпаспорт;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;

не посещать одну из воинских частей;

носить электронный браслет.

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Отмечается, что во время избрания меры пресечения прозвучали фрагменты разговоров фигурантов дела.

Кроме упоминаний о связях Гайдая с главой ОП Ермаком, приведены договоренности о распределении денежных средств и привлечения знакомых судэкспертов для решения возможных проблем.

Ранее ВАКС взял под стражу другого фигуранта этого дела - народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова.

ВАКС также избрал меру пресечения запорожскому бизнесмену Владиславу Марченко, фирма которого производит дроны.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОВА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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