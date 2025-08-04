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Новости Коррупция на закупках дронов
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Суд взял под стражу Гайдая на 60 дней - залог в размере 10 млн гривен

ВАКС взял под стражу экс-главу Луганской ОГА Сергея Гайдая

Бывшему председателю Мукачевской РГА Сергею Гайдаю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью залога в размере 10 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ВАКС определил для Гайдая ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;
  • не отлучаться из Ужгорода без разрешения;
  • сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;
  • сдать загранпаспорт;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;
  • не посещать одну из воинских частей;
  • носить электронный браслет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП просит суд избрать экс-главе Мукачевской РГА Гайдаю арест с залогом в 30 млн гривен

Отмечается, что во время избрания меры пресечения прозвучали фрагменты разговоров фигурантов дела.

Кроме упоминаний о связях Гайдая с главой ОП Ермаком, приведены договоренности о распределении денежных средств и привлечения знакомых судэкспертов для решения возможных проблем.

Ранее ВАКС взял под стражу другого фигуранта этого дела - народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова.

ВАКС также избрал меру пресечения запорожскому бизнесмену Владиславу Марченко, фирма которого производит дроны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция на закупках дронов: "слуге народа" Кузнецову просят арест и 30 млн грн залога

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОВА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Также читайте: Коррупция на закупке дронов: нардепа Кузнецова отстранили от руководства областной организацией партии "Слуги народа"

Автор: 

коррупция (8609) Антикоррупционный суд (1248) мера пресечения (496) Гайдай ЛОГА (719)


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Топ комментарии
+8
10 лямів це всього 250тис. баксів. Це для нього кишенькові гроші. Завтра вийде а післязавтра вже буде вам показувати язик з курортів Іпанії
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04.08.2025 19:18 Ответить
+6
завтра вийде -це копійки для них
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04.08.2025 19:15 Ответить
+2
а лицо у этого типа честное дальше не куда
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04.08.2025 19:16 Ответить
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завтра вийде -це копійки для них
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04.08.2025 19:15 Ответить
а лицо у этого типа честное дальше не куда
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04.08.2025 19:16 Ответить
Як швидко тануть зарплати
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04.08.2025 19:17 Ответить
10 лямів це всього 250тис. баксів. Це для нього кишенькові гроші. Завтра вийде а післязавтра вже буде вам показувати язик з курортів Іпанії
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04.08.2025 19:18 Ответить
Зелю теперь с окопов не достать. Накопают ему в Конче Заспе и будет там в каске и бронике нарады потужно проводить!
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04.08.2025 19:21 Ответить
Геніальне було рішення Зельмана поставити Гайдая на Луганськ. Ну йоли-пали, у Вікіпедії написано, що він орденоносець та медаліст РПЦ, типова агентура Кірілла, як Гіркін чи попи, що опікуються нашими боксерами.
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04.08.2025 19:28 Ответить
Під час воєнного стану,корупціонерам,та ще й за злочини,пов'язані з закупівлями для ЗСУ,ДПС,Національної гвардії,другим силовим структурам ніякої застави,на нари пішки.
Щось не чути за браковані міни?Зам'яли?Відмазали?
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04.08.2025 19:30 Ответить
Жоско. А в жопу ще поцьомать злодія? Не розстріл, навіть не буцегарня - застава як за ДТП.
Ця країна приречена...
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04.08.2025 19:47 Ответить
Так не тільки він, краде на Захисниках України!!
Вовка Брус шахрай! Краде на донатах! Докази!
https://www.youtube.com/watch?v=kbaa8XaX1o0
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04.08.2025 19:48 Ответить
Це все туфта і окозамилення! ЗЕлені потвори украли на мільярди, а тут цим двом приписують мільйони і на них стрілки переволять, щоб кварталити суспільство. Пацикам дЄрмачина сказала нада фєля нада, нємножко постраждаєш, потім уляжеться вийдеш під заставу, а баблішко і нам пацикам залишиться. Відкупляться дрібничкою.
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04.08.2025 19:54 Ответить
А нагадайте,яка застава для охоронців Пороха?
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04.08.2025 20:00 Ответить
Знов 10 копійок застави від зе потужних та незалежних.
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04.08.2025 20:07 Ответить
Вова! Що ж ти робиш? Це ж ті "мільйон дронів" , які ти обіцяв!!!!
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04.08.2025 20:11 Ответить
Приговора не будет - это 100 процентов.
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04.08.2025 20:16 Ответить
 
 