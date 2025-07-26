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Нацполиция открыла производство из-за политической цензуры в телемарафоне, - нардеп Геращенко. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция открыла уголовное производство, внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в телемарафоне "Єдині новини".

Об этом сообщила в соцсетях сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы.

Она также обнародовала соответствующий документ.

Геращенко документы
Геращенко документы

Как отмечается, "Европейская Солидарность" направила соответствующие обращения о совершении уголовного преступления на марафоне "Єдині новини" Нацполиции, в Офис генерального прокурора Украины, от которого еще ждем реакции", - отметила Геращенко.

"Надеюсь, после восстановления своей независимой работы и антикоррупционные органы заинтересуются тем, что 3,5 года называется "Марафон". Куда ежегодно идут 2 млрд гривен государственного бюджета, на узаконенную политическую цензуру. Потому что политическая цензура и создала почву для полной безнаказанности власти и коррупции невиданных масштабов", - убеждена депутат.

"Напомню, что средства телеканала "Рада" идут компании "Кинокит", тесно связанной с ОП. Уже 4 года на телеканале "Рада" нет оппозиции. Как сопредседатели фракции мы ни разу не имели возможности представить там нашу позицию ни по одному законопроекту, так же как и другие члены нашей команды", - констатирует Геращенко.

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"Искренне надеюсь, что крутые журналисты марафона, которые массово вышли на картонный протест, будут смелее, чем картон, и честно расскажут правоохранительным органам мотивы, почему 3,5 года работали по темникам, а ключевое - кто им их спускал. Ведь должно быть какое-то объяснение, почему в эфире марафона только "слуги" и внештатные советники ОП и эксперты из запрещенных медведчуковских каналов, но ни разу - депутаты от оппозиционной фракции "ЕС", отмечает Геращенко.

"Также с нетерпением ждем заседания по этому поводу профильного комитета свободы слова, который должен был бы кричать о политической цензуре. Спасибо Евгению Лесному за смелость быть первым", - написала народный депутат.

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"25.07.2025, по поручению заместителя начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Лысенко Д.С., по фактам изложенным в обращении депутатов "ЕС", которое поступило в адрес Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве по №155332-2025/1-598450 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований №12025105100001173 и начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Сведения об уголовном проступке, предусмотренном ч. 1 ст. 171 УК Украины, в соответствии с требованиями ч. 1, 4 ст. 214 УПК Украины внесены дознавателем отдела дознания Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве", - цитирует документ "Евросолидарность".

Автор: 

Геращенко Ирина (1631) Нацполиция (16658) цензура (1337) марафон (122) Европейская Солидарность (1071)


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Топ комментарии
+8
Якщо Зеля відключе марахвон ніхто не дізнається з українців якій він класний Боневтік, про Потужність теж ніхто не буде знати. І взагалі потрібно постійно дивитися про його досягнення...
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26.07.2025 10:24 Ответить
+4
так кудись ділися і 73 % теж вже не знайти. Таке враження що їх нам завезли з іншої планети.
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26.07.2025 10:53 Ответить
+3
я не знаю хто дивиться той побрехунець зеленського--серед моїх знайомих взагалі ніхто-деякі навіть назви такої не знає
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26.07.2025 10:50 Ответить
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Якщо Зеля відключе марахвон ніхто не дізнається з українців якій він класний Боневтік, про Потужність теж ніхто не буде знати. І взагалі потрібно постійно дивитися про його досягнення...
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26.07.2025 10:24 Ответить
поліція підтвердить факт наявності пропаганди під час війни? Безглуздість завжди!
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26.07.2025 11:35 Ответить
як швидко мусора засцяли та перевзулись
може ще воювати підуть 500 тис дармоедів листуючих ти кток у машинах

але ніт
спочатку нахер голов мвс сбу гур та інших
бо працювали на зе
люстарція!!!
реальна!!!
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26.07.2025 10:31 Ответить
я не знаю хто дивиться той побрехунець зеленського--серед моїх знайомих взагалі ніхто-деякі навіть назви такої не знає
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26.07.2025 10:50 Ответить
так кудись ділися і 73 % теж вже не знайти. Таке враження що їх нам завезли з іншої планети.
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26.07.2025 10:53 Ответить
думаю що більшість із них втекли з країни
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26.07.2025 11:03 Ответить
А хто тоді захищає Україну, досить вже зачіпати більшість народу. Вам 2%, пора вже зрозуміти, що при такому відношенні до свого народу, вам нічого не світить. І на цьому сайті нема ні одного, кто піше з за кордону, тільки ті хто підтримує таких як ти. Ви тільки наносити вред Порошенко. Коли лають верхи влади, я тільки за, заслуговують своєю корупцією, зрадою.
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26.07.2025 11:42 Ответить
"Відкрила" не означає, що будуть якісь висновки, або навіть розслідування.
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26.07.2025 11:01 Ответить
Забули? - Поліція з народом! Поліція з народом!
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26.07.2025 11:20 Ответить
Ну поки що вона з уродом!
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26.07.2025 11:32 Ответить
"Порушень не выявлено" - 1000 долларов ставка на такой итог.
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26.07.2025 11:22 Ответить
.....чому 3,5 роки працювали по темникам, а ключове - хто їм їх спускав.
Хто платить, той їх і танцює. Не знаю ні одного знайомого хто це дивіться, теж саме і 95 маразм
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26.07.2025 11:30 Ответить
Це ГАВНОФОН і сама головна на ньому зливний бачок мосійчук
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26.07.2025 11:31 Ответить
Радіють, як діти, усілякій дурні... У перекладі на людську мову ця відповідь означає, що "вашу заяву прийнято, будемо перевіряти"... Ну і результат такої перевірки теж очікуваний - або "відсутність складу злочину", або "заяву передано до іншого органу"
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26.07.2025 11:33 Ответить
 
 