Нацполіція відкрила провадження через політичну цензуру в телемарафоні, - нардепка Геращенко. ДОКУМЕНТ

Національна поліція відкрила кримінальне провадження, внесла в ЄРДР відомості та розпочала досудове розслідування за фактом політичної цензури в телемарафоні "Єдині новини".

Про це повідомила у соцмережах співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

Вона також оприлюднила відповідний документ.





Як зазначається, "Європейська Солідарність" направила відповідні звернення про вчинення кримінального злочину на марафоні "Єдині новини" Нацполіції, в Офіс генерального прокурора України, від якого ще чекаємо реакції", - зазначила Геращенко.

"Сподіваюся, після відновлення своєї незалежної роботи і антикорупційні органи зацікавляться тим, що 3,5 роки називається "Марафон". Куди щороку йдуть 2 млрд гривень державного бюджету, на узаконену політичну цензуру. Бо політична цензура і створила підґрунтя для повної безкарності влади і корупції небачених масштабів", - переконана депутатка.

"Нагадаю, що кошти телеканалу "Рада" йдуть компанії "Кінокіт", тісно повʼязаній з ОП. Вже 4 роки на телеканалі "Рада" немає опозиції. Як співголови фракції ми жодного разу не мали можливості представити там нашу позицію з жодного законопроєкту, так само як і інші члени нашої команди", - констатує Геращенко.

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"Щиро сподіваюся, що круті журналісти марафону, які масово вийшли на картонний протест, будуть сміливіші, ніж картон, і чесно розкажуть правоохоронним органам мотиви, чому 3,5 роки працювали по темникам, а ключове - хто їм їх спускав. Бо ж має бути якесь пояснення, чому в ефірі марафону тільки "слуги" і позаштатні радники ОП та експерти із заборонених медведчуківських каналів, але жодного разу – депутати від опозиційної фракції "ЄС", -зауважує Геращенко.

"Також з нетерпінням чекаємо засідання з цього приводу профільного комітету свободи слова, який мав би кричати про політичну цензуру. Дякую Євгену Лєсному за сміливість бути першим", – написала народна депутатка.

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"25.07.2025, за дорученням заступника начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Лисенка Д.С., за фактами викладеними у зверненні депутатів "ЄС", яке надійшло на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за №155332-2025/1-598450 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025105100001173 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста). Відомості про кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 171 КК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві", - цитує документ "Євросолідарність".