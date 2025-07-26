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Нацполіція відкрила провадження через політичну цензуру в телемарафоні, - нардепка Геращенко. ДОКУМЕНТ

Національна поліція відкрила кримінальне провадження, внесла в ЄРДР відомості та розпочала досудове розслідування за фактом політичної цензури в телемарафоні "Єдині новини".

Про це повідомила у соцмережах співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

Вона також оприлюднила відповідний документ.

Геращенко документи
Геращенко документи

Як зазначається, "Європейська Солідарність" направила відповідні звернення про вчинення кримінального злочину на марафоні "Єдині новини" Нацполіції, в Офіс генерального прокурора України, від якого ще чекаємо реакції", - зазначила Геращенко.

"Сподіваюся, після відновлення своєї незалежної роботи і антикорупційні органи зацікавляться тим, що 3,5 роки називається "Марафон". Куди щороку йдуть 2 млрд гривень державного бюджету, на узаконену політичну цензуру. Бо політична цензура і створила підґрунтя для повної безкарності влади і корупції небачених масштабів", - переконана депутатка.

"Нагадаю, що кошти телеканалу "Рада" йдуть компанії "Кінокіт", тісно повʼязаній з ОП. Вже 4 роки на телеканалі "Рада" немає опозиції. Як співголови фракції ми жодного разу не мали можливості представити там нашу позицію з жодного законопроєкту, так само як і інші члени нашої команди", - констатує Геращенко. 

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"Щиро сподіваюся, що круті журналісти марафону, які масово вийшли на картонний протест, будуть сміливіші, ніж картон, і чесно розкажуть правоохоронним органам мотиви, чому 3,5 роки працювали по темникам, а ключове - хто їм їх спускав. Бо ж має бути якесь пояснення, чому в ефірі марафону тільки "слуги" і позаштатні радники ОП та експерти із заборонених медведчуківських каналів, але жодного разу – депутати від опозиційної фракції "ЄС",  -зауважує Геращенко.

"Також з нетерпінням чекаємо засідання з цього приводу профільного комітету свободи слова, який мав би кричати про політичну цензуру. Дякую Євгену Лєсному за сміливість бути першим", – написала народна депутатка.

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"25.07.2025, за дорученням заступника начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Лисенка Д.С., за фактами викладеними у зверненні депутатів "ЄС", яке надійшло на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за №155332-2025/1-598450 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025105100001173 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста). Відомості про кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 171 КК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві", - цитує документ "Євросолідарність".

Автор: 

Геращенко Ірина (1151) Нацполіція (15381) цензура (366) марафон (117) Європейська Солідарність (1102)


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Топ коментарі
+15
Якщо Зеля відключе марахвон ніхто не дізнається з українців якій він класний Боневтік, про Потужність теж ніхто не буде знати. І взагалі потрібно постійно дивитися про його досягнення...
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26.07.2025 10:24 Відповісти
+8
я не знаю хто дивиться той побрехунець зеленського--серед моїх знайомих взагалі ніхто-деякі навіть назви такої не знає
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26.07.2025 10:50 Відповісти
+8
так кудись ділися і 73 % теж вже не знайти. Таке враження що їх нам завезли з іншої планети.
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26.07.2025 10:53 Відповісти
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Якщо Зеля відключе марахвон ніхто не дізнається з українців якій він класний Боневтік, про Потужність теж ніхто не буде знати. І взагалі потрібно постійно дивитися про його досягнення...
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26.07.2025 10:24 Відповісти
поліція підтвердить факт наявності пропаганди під час війни? Безглуздість завжди!
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26.07.2025 11:35 Відповісти
керує всім цим базаром -чувирло подоляк,це чмо працювало з януковичем,іванющенко ,а зараз лиже дупу єрмаку та зеленському
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26.07.2025 12:20 Відповісти
як швидко мусора засцяли та перевзулись
може ще воювати підуть 500 тис дармоедів листуючих ти кток у машинах

але ніт
спочатку нахер голов мвс сбу гур та інших
бо працювали на зе
люстарція!!!
реальна!!!
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26.07.2025 10:31 Відповісти
я не знаю хто дивиться той побрехунець зеленського--серед моїх знайомих взагалі ніхто-деякі навіть назви такої не знає
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26.07.2025 10:50 Відповісти
так кудись ділися і 73 % теж вже не знайти. Таке враження що їх нам завезли з іншої планети.
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26.07.2025 10:53 Відповісти
думаю що більшість із них втекли з країни
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26.07.2025 11:03 Відповісти
А хто тоді захищає Україну, досить вже зачіпати більшість народу. Вам 2%, пора вже зрозуміти, що при такому відношенні до свого народу, вам нічого не світить. І на цьому сайті нема ні одного, кто піше з за кордону, тільки ті хто підтримує таких як ти. Ви тільки наносити вред Порошенко. Коли лають верхи влади, я тільки за, заслуговують своєю корупцією, зрадою.
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26.07.2025 11:42 Відповісти
годі очікувати від будь-якого зебіла якого притомного заперечення, притомної думки, особливо, якщо йому на цю тему (скільки їх залишилось в країні з початку повномасштабної) не видали відповідної методички.
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26.07.2025 12:31 Відповісти
Подивись на оцю фразу і ти все одразу зрозумієш: "І на цьому сайті нема ні одного, кто піше з за кордону".
Воно кацап і тут воно працює, то ж, навіть і не намагайся йому щось довести. Просто баним і все.
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26.07.2025 12:57 Відповісти
та ні, я за цим кадром давно спостерігаю, ні, не касап. То типовий ворожоізиковий бот подляка, саме то.
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26.07.2025 13:24 Відповісти
"Відкрила" не означає, що будуть якісь висновки, або навіть розслідування.
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26.07.2025 11:01 Відповісти
Забули? - Поліція з народом! Поліція з народом!
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26.07.2025 11:20 Відповісти
Ну поки що вона з уродом!
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26.07.2025 11:32 Відповісти
"Порушень не выявлено" - 1000 долларов ставка на такой итог.
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26.07.2025 11:22 Відповісти
.....чому 3,5 роки працювали по темникам, а ключове - хто їм їх спускав.
Хто платить, той їх і танцює. Не знаю ні одного знайомого хто це дивіться, теж саме і 95 маразм
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26.07.2025 11:30 Відповісти
Це ГАВНОФОН і сама головна на ньому зливний бачок мосійчук
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26.07.2025 11:31 Відповісти
Радіють, як діти, усілякій дурні... У перекладі на людську мову ця відповідь означає, що "вашу заяву прийнято, будемо перевіряти"... Ну і результат такої перевірки теж очікуваний - або "відсутність складу злочину", або "заяву передано до іншого органу"
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26.07.2025 11:33 Відповісти
але це вже результат. А відмову можна буде оскаржити в суді; і це також буде наступний результат.
А кожен такий результат потім, при зміні влади - ляже, як мінімум, в справу по люстрації...
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26.07.2025 13:26 Відповісти
 
 